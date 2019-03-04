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Подруга покойной “беременной любовницы” Филиппа Киркорова заявила, что Светлану Сафиеву убили

Подруга Светланы Сафиевой, заявившей о своей беременности от Филиппа Киркорова, считает, что ее 53-летнюю знакомую убили. В конце января находившаяся на лечении жительница Москвы скончалась от инсульта.
Подруга покойной “беременной любовницы” Филиппа Киркорова заявила, что Светлану Сафиеву убили

Сафиева являлась наиболее преданной поклонницей Киркорова, регулярно посещала его концерты и рассказывала о тайном романе с артистом. Позже она начала утверждать, что ждет от певца тройню, но во время разбирательство в эфире одного из телешоу оказалось, что у женщины расстройство - “ложная беременность”. После кончины жительницы Москвы появилась ее подруга из Берлина по имени Дороти Бурхарт, она уверена, что ее знакомую убили. Об этом она рассказала в студии шоу “Прямой эфир”, отметив, что вместе с Сафиевой сидела в тюрьме Лос-Анджелеса.
Подруга покойной “беременной любовницы” Филиппа Киркорова заявила, что Светлану Сафиеву убили

Также иностранка уверяет, что все свое имущество поклонница Киркорова завещала ей. Она жаловалась, что получает со стороны родственников покойного супруга угрозы. Бурхарт намерена отдать большую часть многомиллионного наследства на благотворительные цели, считая, что даже родные Сафиевой не должны получить ее деньги и недвижимость, поскольку не заботились о ней. Немка уверяет, что завещание женщина написала в тюрьме, а сейчас оно находится у нотариуса, поэтому предъявить его она не может.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:07

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