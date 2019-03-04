В возрасте 49 лет скончался солист The Prodigy Кит Флинт





Известно, что тело Кита Флинта было обнаружено утром 4 марта в доме артиста в Эссексе. По данным СМИ, на место вызывались сотрудники полиции, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося. Предположительно, смерть настигла музыканта после концерта, однако подробности ситуации остаются неизвестными.Официальных комментариев от представителей Флинта пока не поступало. Еще в 1990-х артист создал коллектив The Prodigy, где изначально выступал в качестве танцора. Позднее он взял на себя роль солиста и полюбился широкой общественности за свой голос, исполнив в составе группы множество песен, ставших настоящими хитами.