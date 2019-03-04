АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Масленица: История и традиции весеннего праздника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Экстрасенс: У Меган Маркл родится трое детей

Известный британский экстрасенс Салли Морган предрекла Меган Маркл рождение троих детей. Наследники герцогини Сассексой появятся на свет на протяжении ближайших 5-6 лет.
Экстрасенс: У Меган Маркл родится трое детей

По словам ведуньи, которая работала еще с матерью принца Гарри - принцессой Дианой, она уверена, что у Меган Маркл в ближайшие несколько лет родится трое детей, это будут мальчик и две девочки. Супруги постараются максимально оградить наследников от общественности и внимания прессы. С этой целью они даже купят дом в одной из африканских стран. Салли Морган говорит, что принцесса Диана была бы рада появлению наследников. Экстрасенс чувствует, она хотела бы, чтобы жена принца Гарри родила дочь.
Экстрасенс: У Меган Маркл родится трое детей

Американская актриса Меган Маркл и младший сын принца Уэльского Чарльза заключили брак в мае 2018 года. В настоящее время супруги ожидают появления на свет первенца. Ребенок родится уже весной.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 15:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Mercedes отказывается от
Александр Панайотов собирается в 2020
Анна Семенович заявила о желании
Отдыхающая в Куршевеле Яна Рудковская
Робби Уильямс не может пережить смерть
Владимир Путин наградил актрису Татьяну
Лариса Лужина отмечает 80-летний юбилей
Подруга покойной “беременной любовницы”
Экстрасенс: У Меган Маркл родится трое
Ученые обнаружили связь между апноэ во
Медики рассказали о пользе
Лиза Галкина заработала первую медаль
В возрасте 49 лет скончался солист The
Борис Моисеев опроверг слухи о романе с
Лиза Монеточка снимает новый клип
Ольга Бузова страдает из-за страха
Татьяна Веденеева сыграла в спектакле,
СМИ выяснили, почему “некрасивого”
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна хочет
В пермской «Пятерочке» работники
Ольга Бузова на Масленицу бесплатно
Прокуратура ЕАО проверяет сообщения об
Звезда «Ранеток» Женя Огурцова
Меган Маркл с принцем Гарри тайно
Алексей Кортнев отказался раскрыть
Ученые зафиксировали появление
Саша Черно и Илья Яббаров больше не
Промсвязьбанк предлагает клиентам
Импланты Google с ИИ через 20 лет лишат
Ольга Бузова продолжает «бороться» с
Просмотреть все новости