Экстрасенс: У Меган Маркл родится трое детей





По словам ведуньи, которая работала еще с матерью принца Гарри - принцессой Дианой, она уверена, что у Меган Маркл в ближайшие несколько лет родится трое детей, это будут мальчик и две девочки. Супруги постараются максимально оградить наследников от общественности и внимания прессы. С этой целью они даже купят дом в одной из африканских стран. Салли Морган говорит, что принцесса Диана была бы рада появлению наследников. Экстрасенс чувствует, она хотела бы, чтобы жена принца Гарри родила дочь.Американская актриса Меган Маркл и младший сын принца Уэльского Чарльза заключили брак в мае 2018 года. В настоящее время супруги ожидают появления на свет первенца. Ребенок родится уже весной.