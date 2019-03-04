Ученые обнаружили связь между апноэ во сне и слабоумием
Американские специалисты из клиники Майо провели исследование, в ходе которого обнаружили связь между апноэ во сне и слабоумием. В научной работе приняли участие люди старше 65 лет.
Часть добровольцев страдала апноэ во сне, другие были здоровы. Для поиска скопления тау-белков в энторинальной коре, испытуемым была сделана позитронно-эмиссионная томография. Связано это с тем, что именно область мозга в височной доле управляет памятью и восприятием времени, а также вероятнее всего накапливает Microtubule-associated protein tau. В результате выяснялось, что у пожилых людей с апноэ во сне оказалось содержание тау-белков почти на 15% больше, чем у остальных.
Конечный итог исследования помог научным работникам выяснит, что остановка дыхания во время сна влияет на накопление Microtubule-associated protein tau в височной области мозга, что может вызвать слабоумие. На данный момент специалисты не могут точно ответить на вопрос о причинах деменции у пожилых людей, поэтому они собираются продолжить работу в этой области.
Часть добровольцев страдала апноэ во сне, другие были здоровы. Для поиска скопления тау-белков в энторинальной коре, испытуемым была сделана позитронно-эмиссионная томография. Связано это с тем, что именно область мозга в височной доле управляет памятью и восприятием времени, а также вероятнее всего накапливает Microtubule-associated protein tau. В результате выяснялось, что у пожилых людей с апноэ во сне оказалось содержание тау-белков почти на 15% больше, чем у остальных.
Конечный итог исследования помог научным работникам выяснит, что остановка дыхания во время сна влияет на накопление Microtubule-associated protein tau в височной области мозга, что может вызвать слабоумие. На данный момент специалисты не могут точно ответить на вопрос о причинах деменции у пожилых людей, поэтому они собираются продолжить работу в этой области.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00