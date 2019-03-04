Лиза Галкина заработала первую медаль на соревнованиях по плаванию

Несмотря на свой юный возраст, Лиза Галкина имеет множество талантов и увлечений, а родители обеспечивают ей занятия с репетиторами и посещение кружков. Дочь Аллы Пугачевой также регулярно ходит в бассейн, а накануне она смогла похвастаться своими спортивными талантами на соревновании, где была удостоена медали. Неизвестно, какое место заняла наследница Максима Галкина, но на фото она позирует с наградой на шее, пока рядом с ней стоит брат Гарри. Мальчик постоянно поддерживает сестру и не смог пропустить ее успех.В комментариях подписчики начали массово поздравлять Лизу Галкину с достижением, восхищаясь тем, что она делает такие шаги в юном возрасте. Публика пожелала девочке дальнейших успехов, пытаясь угадать, в чем еще успеет проявить себя наследница звездного семейства.