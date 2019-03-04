АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Масленица: История и традиции весеннего праздника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Лиза Галкина заработала первую медаль на соревнованиях по плаванию

Лиза Галкина приняла участие в соревнованиях по плаванию и получила свою первую медаль. Об этом сообщается на созданной в сети Instagram фан-странице дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой.
Лиза Галкина заработала первую медаль на соревнованиях по плаванию

Несмотря на свой юный возраст, Лиза Галкина имеет множество талантов и увлечений, а родители обеспечивают ей занятия с репетиторами и посещение кружков. Дочь Аллы Пугачевой также регулярно ходит в бассейн, а накануне она смогла похвастаться своими спортивными талантами на соревновании, где была удостоена медали. Неизвестно, какое место заняла наследница Максима Галкина, но на фото она позирует с наградой на шее, пока рядом с ней стоит брат Гарри. Мальчик постоянно поддерживает сестру и не смог пропустить ее успех.

В комментариях подписчики начали массово поздравлять Лизу Галкину с достижением, восхищаясь тем, что она делает такие шаги в юном возрасте. Публика пожелала девочке дальнейших успехов, пытаясь угадать, в чем еще успеет проявить себя наследница звездного семейства.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Mercedes отказывается от
Александр Панайотов собирается в 2020
Анна Семенович заявила о желании
Отдыхающая в Куршевеле Яна Рудковская
Робби Уильямс не может пережить смерть
Владимир Путин наградил актрису Татьяну
Лариса Лужина отмечает 80-летний юбилей
Подруга покойной “беременной любовницы”
Экстрасенс: У Меган Маркл родится трое
Ученые обнаружили связь между апноэ во
Медики рассказали о пользе
Лиза Галкина заработала первую медаль
В возрасте 49 лет скончался солист The
Борис Моисеев опроверг слухи о романе с
Лиза Монеточка снимает новый клип
Ольга Бузова страдает из-за страха
Татьяна Веденеева сыграла в спектакле,
СМИ выяснили, почему “некрасивого”
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна хочет
В пермской «Пятерочке» работники
Ольга Бузова на Масленицу бесплатно
Прокуратура ЕАО проверяет сообщения об
Звезда «Ранеток» Женя Огурцова
Меган Маркл с принцем Гарри тайно
Алексей Кортнев отказался раскрыть
Ученые зафиксировали появление
Саша Черно и Илья Яббаров больше не
Промсвязьбанк предлагает клиентам
Импланты Google с ИИ через 20 лет лишат
Ольга Бузова продолжает «бороться» с
Просмотреть все новости