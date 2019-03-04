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Ольга Бузова страдает из-за страха поправиться

Российская телеведущая, певица, актриса, а также бизнесвумен Ольга Бузова страдает от серьезной фобии.

По мнению большинства интернет-пользователей, телезнаменитость боится набрать лишние килограммы.

Ольга Бузова страдает из-за страха поправиться

Не секрет, что Бузова-старшая не всегда была худенькой. В те времена, когда Ольга являлась участницей скандально-известной телестройки, блондинка демонстрировала телезрителям весьма «аппетитные формы», от которых она начала активно избавляться, как только ее назначили на должность ведущей реалити-шоу.

Ольга никогда не скрывала, что ранее у нее было очень много комплексов, однако сейчас она любит себя такой, какая она есть. Впрочем, читатели убеждены, что страх потолстеть у Бузовой по-прежнему остался. Более того, он обострился после того, как Дмитрий Тарасов променял ее на молоденькую модель Анастасию Костенко.

По словам фолловеров, именно поэтому, когда Бузова после болезни встала на весы и увидела «+», она тут же села на строгую диету и сейчас «перебивается» лишь «салатиками из овощей».

Ольга Бузова страдает из-за страха поправиться

К слову, на сегодняшний день практически в каждом своем Stories Ольга спешит поинтересоваться у подписчиков, красивая ли она сегодня, а также указывает на то, что продолжает сидеть на правильно питании (ПП), чтобы вернуть свои прежние формы.

Нужно сказать, что фанаты Бузовой считают, что Ольге наоборот не нужно худеть, ведь телезнаменитость в свои 33 года прекрасно выглядит.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:31

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