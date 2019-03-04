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Борис Моисеев опроверг слухи о романе с Анастасией Волочковой

Борис Моисеев решительно опроверг слухи о возможном романе с Анастасией Волочковой. По словам артиста, его и балерину никогда не связывали романтические отношения.
Борис Моисеев опроверг слухи о романе с Анастасией Волочковой

Борис Моисеев 4 марта отмечает свое 64-летие. Какое-то время в прессе ходили слухи о том, что у артиста любовная связь с Анастасией Волочковой. Комментируя эту информацию, певец отметил, что давно лично знаком с балериной и даже знает ее мать, однако романтических отношений между ними не было. Также именинник добавил, что когда танцовщица выступала на сцене Большого театра, она нравилась ему намного больше, чем сейчас. Моисеев уверен, что в последние годы Анастасия Волочкова забыла о своей профессии, и его лично это расстраивает. В ее лица страна лишилась большого таланта.
Борис Моисеев опроверг слухи о романе с Анастасией Волочковой

Артист рассказал, что так и не стал отцом из-за слишком активного жизненного ритма. В какой-то момент он даже думал воспользоваться услугами суррогатной матери. Сейчас Моисеев один проживает в квартире в Москве, периодические посещая Юрмалу и Майами. Иногда его проведывает директор Сергей Горох, чтобы проконтролировать прием лекарств.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:44

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