В пермской «Пятерочке» работники обругали общественника, увидевшего просроченный торт





Как написали в паблике «Подслушано Пермь», инцидент произошел в магазине, располагающимся на улице Мира. Руководитель торговой точки обвинила в краже мяса девушку-покупателя, когда та направлялась с покупками к кассе. Клиентка предложила вызвать правоохранителей, чтобы разобраться в произошедшем, но в ответ она услышала нецензурную лексику. Полиция все же приехала в «Пятерочку», но каких-либо нарушений со стороны покупательницы не обнаружили. По словам потерпевшей, руководство магазина перед ней даже не извинилось.Спустя время в этот же маркет пришел посетитель «Народного контроля». Он нашел торт с истекшим сроком действия и поинтересовался, отчего такой товар находится в реализации. Работники отказались признать то, что изделие просроченное, начав угрожать и хамить ему.