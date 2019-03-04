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В пермской «Пятерочке» работники обругали общественника, увидевшего просроченный торт

Сотрудники «Пятерочки» в Перми стали местными антигероями. Вначале директор маркета обвинила клиентку в воровстве мяса, а потом ее подчиненные обругали мужчину, который увидел на прилавке просроченный торт.
В пермской «Пятерочке» работники обругали общественника, увидевшего просроченный торт

Как написали в паблике «Подслушано Пермь», инцидент произошел в магазине, располагающимся на улице Мира. Руководитель торговой точки обвинила в краже мяса девушку-покупателя, когда та направлялась с покупками к кассе. Клиентка предложила вызвать правоохранителей, чтобы разобраться в произошедшем, но в ответ она услышала нецензурную лексику. Полиция все же приехала в «Пятерочку», но каких-либо нарушений со стороны покупательницы не обнаружили. По словам потерпевшей, руководство магазина перед ней даже не извинилось.

Спустя время в этот же маркет пришел посетитель «Народного контроля». Он нашел торт с истекшим сроком действия и поинтересовался, отчего такой товар находится в реализации. Работники отказались признать то, что изделие просроченное, начав угрожать и хамить ему.



 
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Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:08

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