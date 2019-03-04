Татьяна Веденеева сыграла в спектакле, который не был заявлен в афише

Инцидент случился накануне в “Школе современной пьесы”, когда неожиданно пришлось произвести замену спектакля по уважительной причине. Впервые в практике Татьяны Веденеевой случилось так, что ей и актерам довелось играть не тот спектакль, который указан в афише, хотя именно ради него зрители покупали билеты. Она призналась, что некоторые сдали билет, кто-то его заменил, но при этом зал все равно оказался полон, присутствующие не пытались бросать в артистов тухлыми яйцами, одаривая их аплодисментами и цветами. В посте знаменитость поблагодарила всех за понимание, поддержку и теплый прием.В комментариях подписчики похвалили Веденееву за то, что она справилась с такой ситуацией. Публика выразила уверенность, что благодаря хорошей игре актеров зрители точно не испытывали разочарования.