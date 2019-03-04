СМИ выяснили, почему “некрасивого” Евгения Евстигнеева любили женщины





Жизнь Евстигнеева оказалась непростой с детства, его отец умер, когда он был совсем ребенком, поэтому будущий актер с юных лет познакомился с тяжелым трудом. Артист увлекался музыкой и благодаря этому попал в театральное училище. Однако в театры Горького после выпуска звезду брать отказывались, ссылаясь на то, что Евстигнеев выглядит старше своего реального возраста. Впрочем, в МХАТ артист попал без проблем, а затем стал частью “Современника”.Хотя впечатляющими внешними данными актер похвастаться не мог, он успел трижды побывать в браке, и каждую из своих жен любил. Первой из них стала Галина Волчек, они вместе учились в МХАТ, а затем сыграли свадьбу. Родители не оценили выбор дочери, сперва им показалось, что Евстигнеев старше их дочери вдвое, хотя ей было 23, а ему — 31. Все дело в том, что к этому возрасту звезда кино почти облысел, а одеваться предпочитал в мешковатые наряды, словно купленные “на вырост”. Родственники приняли актера только после рождения у пары наследника, однако через девять лет брак распался. Причиной этому называют ревность Волчек, которая заподозрила мужа в измене и выставила его.Следующей дамой сердца артиста стала его коллега Лилия Журкина. После начала романа с Евстигнеевым ей пришлось уйти из “Современника”, поскольку там выступала Волчок. В итоге она почти перестала появляться в театре и редко получала предложения от режиссеров, а когда родила дочь, то больше занималась домом. Журкина не могла жить в тени мужа, на нервной почве у нее проявился псориаз, она начала пить, а в 48 лет скончалась. Последней женой актера стала Ирина Цывина, она была младше него на 35 лет.