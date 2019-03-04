Ольга Бузова на Масленицу бесплатно накормит блинами россиян в своём ресторане





Ольга Бузова продолжает развиваться не только в качестве певицы и ведущей, но также активно продвигает пока только два свои ресторана «BUZfood». На Масленицу звезда готова бесплатно накормить фирменными блинами всех желающих россиян, посетивших её заведение именно 4 марта. Об этом она лично сообщила в своём микроблоге в Instagram.По такому поводу в Сети стали появляться шутки насчёт того, что после Масленицы пользователи Instagram станут публиковать свои фотографии с хештегом #толстеемсбузовой, так как на бесплатные блины, вероятнее всего, придёт много людей.