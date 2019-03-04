Младшая сестра Ольги Бузовой Анна хочет выйти из тени своей родственницы

По мнению интернет-пользователей, Анна пытается сделать все для того, чтобы выйти из тени своей знаменитой родственницы.Не секрет, что после поездки во Францию в Куршевель сестрички Бузовы по-прежнему не общаются. Девушки настолько сильно поскандалили, что даже отписались друг от друга в социальных сетях.Причиной ссоры, по сообщениям, стало нежелание Ольги оплачивать Анне авиабилет в Москву. Бузова-младшая даже опубликовала пост, в котором указала на то, что всегда летала и будет летать только тем классом, который никак не «ударит» по ее финансовом положению.Нужно сказать, что именно после ссоры сестричек многие начали замечать, что Анна делает все возможное для того, чтобы о ней говорили не как о сестре новоиспеченной исполнительницы Ольги Бузовой, а как об индивидуальной личности.Девушка не только начала куда чаще выкладывать у себя на страничке в Instagram свежие фотографии и Stories с любимым супругом и родителями, но и обзавелась салоном красоты в Москве, а также начала планировать ремонт в собственном жилище.С точки зрения интернет-пользователей, Анна пытается выйти из тени Ольги, поэтому и не хочет мириться с сестрой. К слову, ранее Бузова-младшая не единожды заявляла, что совершенно спокойно реагирует на то, что ее называют «№2», вполне вероятно, что сейчас все изменилось.