Младшая сестра Ольги Бузовой Анна хочет выйти из тени своей родственницы
Сестрички Бузовы – Ольга и Анна в очередной раз оказались в центре внимания общественности.
По мнению интернет-пользователей, Анна пытается сделать все для того, чтобы выйти из тени своей знаменитой родственницы.
Не секрет, что после поездки во Францию в Куршевель сестрички Бузовы по-прежнему не общаются. Девушки настолько сильно поскандалили, что даже отписались друг от друга в социальных сетях.
Причиной ссоры, по сообщениям, стало нежелание Ольги оплачивать Анне авиабилет в Москву. Бузова-младшая даже опубликовала пост, в котором указала на то, что всегда летала и будет летать только тем классом, который никак не «ударит» по ее финансовом положению.
Нужно сказать, что именно после ссоры сестричек многие начали замечать, что Анна делает все возможное для того, чтобы о ней говорили не как о сестре новоиспеченной исполнительницы Ольги Бузовой, а как об индивидуальной личности.
Девушка не только начала куда чаще выкладывать у себя на страничке в Instagram свежие фотографии и Stories с любимым супругом и родителями, но и обзавелась салоном красоты в Москве, а также начала планировать ремонт в собственном жилище.
С точки зрения интернет-пользователей, Анна пытается выйти из тени Ольги, поэтому и не хочет мириться с сестрой. К слову, ранее Бузова-младшая не единожды заявляла, что совершенно спокойно реагирует на то, что ее называют «№2», вполне вероятно, что сейчас все изменилось.
По мнению интернет-пользователей, Анна пытается сделать все для того, чтобы выйти из тени своей знаменитой родственницы.
Не секрет, что после поездки во Францию в Куршевель сестрички Бузовы по-прежнему не общаются. Девушки настолько сильно поскандалили, что даже отписались друг от друга в социальных сетях.
Причиной ссоры, по сообщениям, стало нежелание Ольги оплачивать Анне авиабилет в Москву. Бузова-младшая даже опубликовала пост, в котором указала на то, что всегда летала и будет летать только тем классом, который никак не «ударит» по ее финансовом положению.
Нужно сказать, что именно после ссоры сестричек многие начали замечать, что Анна делает все возможное для того, чтобы о ней говорили не как о сестре новоиспеченной исполнительницы Ольги Бузовой, а как об индивидуальной личности.
Девушка не только начала куда чаще выкладывать у себя на страничке в Instagram свежие фотографии и Stories с любимым супругом и родителями, но и обзавелась салоном красоты в Москве, а также начала планировать ремонт в собственном жилище.
С точки зрения интернет-пользователей, Анна пытается выйти из тени Ольги, поэтому и не хочет мириться с сестрой. К слову, ранее Бузова-младшая не единожды заявляла, что совершенно спокойно реагирует на то, что ее называют «№2», вполне вероятно, что сейчас все изменилось.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:15