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Лиза Монеточка снимает новый клип

В социальной сети Instagram певица Лиза Монеточка сообщила своим преданным поклонникам, что снимает новый клип. Но исполнительница не стала уточнять, на какую именно композицию.

Лиза Монеточка снимает новый клип

Лиза Монеточка весьма активно пользуется социальными сетями. Певица старается рассказывать своим фанатам все, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад знаменитость опубликовала в Instagram новый снимок. На фото она запечатлена за кулисами студии, для съемок певица выбрала спортивный костюм с ярким принтом. В комментарии к посту Лиза Монеточка призналась, что готовит к выходу новый клип. При этом певица не сообщила на какую именно песню будет снято видео.

Лиза Монеточка снимает новый клип

Поклонники исполнительницы обратили внимание на то, что в геолокации у нее отмечена Калифорния. Подписчики Лизы Монеточки начали писать, что с нетерпением ждут презентации клипа. За весьма короткий промежуток времени новый пост певицы набрал более 31 тысячи отметок "Мне нравится".



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:37

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