Лиза Монеточка снимает новый клип

Лиза Монеточка весьма активно пользуется социальными сетями. Певица старается рассказывать своим фанатам все, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад знаменитость опубликовала в Instagram новый снимок. На фото она запечатлена за кулисами студии, для съемок певица выбрала спортивный костюм с ярким принтом. В комментарии к посту Лиза Монеточка призналась, что готовит к выходу новый клип. При этом певица не сообщила на какую именно песню будет снято видео.Поклонники исполнительницы обратили внимание на то, что в геолокации у нее отмечена Калифорния. Подписчики Лизы Монеточки начали писать, что с нетерпением ждут презентации клипа. За весьма короткий промежуток времени новый пост певицы набрал более 31 тысячи отметок "Мне нравится".