АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Масленица: История и традиции весеннего праздника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Прокуратура ЕАО проверяет сообщения об отказе медиков перевозить тела умерших в морг

В прокуратуре Еврейской автономной области (ЕАО) заявили о проверке данных о нарушении предоставления ритуальных услуг. Якобы медработники в регионе не хотят перевозить трупы в морг, поэтому родным умерших приходится самим доставлять туда усопших.

Прокуратура ЕАО проверяет сообщения об отказе медиков перевозить тела умерших в морг

Представители ведомства сообщили о начале проверки моргов в Биробиджане и других населенных пунктов региона. Надзорный орган также намерен проверить местную администрацию и больницы касательно организации и проведения ритуальных услуг. Также отдельно в прокуратуре проверят перевозку трупов.
Работники ведомства уже проинспектировали Ленинскую клинику, где якобы отказываются забирать тела умерших людей. В морге функционирует так называемое «полное самообслуживание»: населению приходится брать ключ у сторожа и класть тела умерших близких в холодильную камеру. На стене помещения даже имеется специальная таблица с соответственной инструкцией. Удалось подтвердить сведения о том, что в Биробиджане усопших отвозят в морг на машине скорой помощи, а данный факт тоже является нарушением. Перевозить умерших разрешается только специальными машинами, имеющими носилки, спецмешки и дезинфицирующие средства.

Главный врач Ленинской больницы заявил, что такая практика давно используется, хотя назвал ее неправильной, но пока ничего поделать с ней он не может. Причины поведения представителей медицинского учреждения пока остаются неизвестными.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна хочет
В пермской «Пятерочке» работники
Ольга Бузова на Масленицу бесплатно
Прокуратура ЕАО проверяет сообщения об
Звезда «Ранеток» Женя Огурцова
Меган Маркл с принцем Гарри тайно
Алексей Кортнев отказался раскрыть
Ученые зафиксировали появление
Саша Черно и Илья Яббаров больше не
Промсвязьбанк предлагает клиентам
Импланты Google с ИИ через 20 лет лишат
Ольга Бузова продолжает «бороться» с
Юлия Началова обеспокоила поклонников
В криптовалютных кошельках Ledger Nano
Беременная Катя Колисниченко садится на
У болельщицы начались роды во время
Владелец Renault Duster пожаловался на
В Австралии популяцию коал посчитали
Леша Купин и Майя Донцова пригласили
В Сети появились рендер и
Ученые допустили связь между загадочным
Звезда «Дом-2» Ирина Пингвинова в
Климатологи: Люди должны быть готовы
Юлия Барановская и Ольга Бузова
Ученые рассказали о новой опасности
Любовь Успенская показала свой
Ольга и Алёна Рапунцель считают
Олег Газманов встретил рассвет с женой
Наталья Лагода призналась, что не
Оксана Самойлова с мужем устроили для
Просмотреть все новости