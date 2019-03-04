Прокуратура ЕАО проверяет сообщения об отказе медиков перевозить тела умерших в морг
В прокуратуре Еврейской автономной области (ЕАО) заявили о проверке данных о нарушении предоставления ритуальных услуг. Якобы медработники в регионе не хотят перевозить трупы в морг, поэтому родным умерших приходится самим доставлять туда усопших.
Представители ведомства сообщили о начале проверки моргов в Биробиджане и других населенных пунктов региона. Надзорный орган также намерен проверить местную администрацию и больницы касательно организации и проведения ритуальных услуг. Также отдельно в прокуратуре проверят перевозку трупов.
Работники ведомства уже проинспектировали Ленинскую клинику, где якобы отказываются забирать тела умерших людей. В морге функционирует так называемое «полное самообслуживание»: населению приходится брать ключ у сторожа и класть тела умерших близких в холодильную камеру. На стене помещения даже имеется специальная таблица с соответственной инструкцией. Удалось подтвердить сведения о том, что в Биробиджане усопших отвозят в морг на машине скорой помощи, а данный факт тоже является нарушением. Перевозить умерших разрешается только специальными машинами, имеющими носилки, спецмешки и дезинфицирующие средства.
Главный врач Ленинской больницы заявил, что такая практика давно используется, хотя назвал ее неправильной, но пока ничего поделать с ней он не может. Причины поведения представителей медицинского учреждения пока остаются неизвестными.
Представители ведомства сообщили о начале проверки моргов в Биробиджане и других населенных пунктов региона. Надзорный орган также намерен проверить местную администрацию и больницы касательно организации и проведения ритуальных услуг. Также отдельно в прокуратуре проверят перевозку трупов.
Работники ведомства уже проинспектировали Ленинскую клинику, где якобы отказываются забирать тела умерших людей. В морге функционирует так называемое «полное самообслуживание»: населению приходится брать ключ у сторожа и класть тела умерших близких в холодильную камеру. На стене помещения даже имеется специальная таблица с соответственной инструкцией. Удалось подтвердить сведения о том, что в Биробиджане усопших отвозят в морг на машине скорой помощи, а данный факт тоже является нарушением. Перевозить умерших разрешается только специальными машинами, имеющими носилки, спецмешки и дезинфицирующие средства.
Главный врач Ленинской больницы заявил, что такая практика давно используется, хотя назвал ее неправильной, но пока ничего поделать с ней он не может. Причины поведения представителей медицинского учреждения пока остаются неизвестными.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:04