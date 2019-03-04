Звезда «Ранеток» Женя Огурцова вынуждена самостоятельно воспитывать сына

Женя Огурцова вышла замуж около трех лет назад. Избранником актрисы стал дизайнер Анатолий Рамонов. Вначале у супругов было все хорошо, однако вскоре идиллия исчезла. Рассказать о проблеме и о том, что ее беспокоит, актриса решила в своем Instagram. Звезда сообщила подписчикам, что похудела за два дня на 3 килограмма, ее вывела из строя «заварушка», которая началась несколько дней назад. Муж обнародовал пост, главной темой которого стал их разрыв, он сказал очень обидные для артистки вещи, и выглядело все, как «удар под дых». В ответ Женя Огурцова записала видео, в котором не сдержала рыданий. Реакция мужа, по словам знаменитости, просто уничтожила ее, начались звонки и сообщения с угрозами и шантажом. Супруг говорит подписчикам, что скучает по сыну, но Огурцова словам мужа не верит. У маленького Марка началась пневмония, а отец даже ни разу не позвонил.Подписчики стараются поддерживать любимую артистку. Поклонники советуют не переживать из-за мужа, а больше думать о сыне и напоминают Жене Огурцовой, что она сможет со всем справиться, поскольку «все, что не убивает, делает человека сильнее».