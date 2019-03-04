Звезда «Ранеток» Женя Огурцова вынуждена самостоятельно воспитывать сына
Звезда популярного сериала «Ранетки» Женя Огурцова вынуждена самостоятельно воспитывать больного сына. Отец наследника ушел из семьи, и не оказывает жене и ребенку никакой поддержки.
Женя Огурцова вышла замуж около трех лет назад. Избранником актрисы стал дизайнер Анатолий Рамонов. Вначале у супругов было все хорошо, однако вскоре идиллия исчезла. Рассказать о проблеме и о том, что ее беспокоит, актриса решила в своем Instagram. Звезда сообщила подписчикам, что похудела за два дня на 3 килограмма, ее вывела из строя «заварушка», которая началась несколько дней назад. Муж обнародовал пост, главной темой которого стал их разрыв, он сказал очень обидные для артистки вещи, и выглядело все, как «удар под дых». В ответ Женя Огурцова записала видео, в котором не сдержала рыданий. Реакция мужа, по словам знаменитости, просто уничтожила ее, начались звонки и сообщения с угрозами и шантажом. Супруг говорит подписчикам, что скучает по сыну, но Огурцова словам мужа не верит. У маленького Марка началась пневмония, а отец даже ни разу не позвонил.
Подписчики стараются поддерживать любимую артистку. Поклонники советуют не переживать из-за мужа, а больше думать о сыне и напоминают Жене Огурцовой, что она сможет со всем справиться, поскольку «все, что не убивает, делает человека сильнее».
Женя Огурцова вышла замуж около трех лет назад. Избранником актрисы стал дизайнер Анатолий Рамонов. Вначале у супругов было все хорошо, однако вскоре идиллия исчезла. Рассказать о проблеме и о том, что ее беспокоит, актриса решила в своем Instagram. Звезда сообщила подписчикам, что похудела за два дня на 3 килограмма, ее вывела из строя «заварушка», которая началась несколько дней назад. Муж обнародовал пост, главной темой которого стал их разрыв, он сказал очень обидные для артистки вещи, и выглядело все, как «удар под дых». В ответ Женя Огурцова записала видео, в котором не сдержала рыданий. Реакция мужа, по словам знаменитости, просто уничтожила ее, начались звонки и сообщения с угрозами и шантажом. Супруг говорит подписчикам, что скучает по сыну, но Огурцова словам мужа не верит. У маленького Марка началась пневмония, а отец даже ни разу не позвонил.
Подписчики стараются поддерживать любимую артистку. Поклонники советуют не переживать из-за мужа, а больше думать о сыне и напоминают Жене Огурцовой, что она сможет со всем справиться, поскольку «все, что не убивает, делает человека сильнее».
ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 14:00