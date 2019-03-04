Промсвязьбанк предлагает клиентам доступ к сервису Mir Pay платежной системы «Мир»





Воспользоваться сервисом Mir Pay смогут владельцы мобильных Android-устройств с поддержкой модуля NFC. По данным Промсвязьбанка, для регистрации в приложении допускается любая карта «Мир». Россияне получат возможность оплачивать товары и услуги в любом терминале, принимающем бесконтактные карты. Для проведения транзакции достаточно лишь разблокировать гаджет, а затем поднести его к POS-аппарату. Заходить в программу не обязательно.По словам Сергея Малышева, занимающего пост главы цифрового бизнеса Промсвязьбанка, клиенты на сегодняшний день активно пользуются мобильными сервисами. Сотрудники финансовой организации рады предоставить возможность оплаты товаров с помощью сервиса Mir Pay. Новинка является удобным инструментом для покупки, избавляющей людей носить с собой карты или кошельки. Специалисты готовы предложить интересные акции, направленные на вовлечение аудитории.Владимир Комлев, гендиректор НСПК, рассказал о росте популярности платежных сервисов для смартфонов. За прошедший год число транзакций увеличилось в несколько раз. После запуска Mir Pay владельцы карт получат возможность оценить удобство и скорость реализации функций с помощью телефонов. Защита операции осуществляется в соответствие с международными нормами в сфере безопасности. В телефонах реквизиты карт не сохраняются, а вместо настоящего номера используют цифровой код.