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Промсвязьбанк предлагает клиентам доступ к сервису Mir Pay платежной системы «Мир»

В Промсвязьбанке предлагают своим клиентам воспользоваться функциями бесконтактной оплаты с помощью мобильного сервиса Mir Pay. Разработчиком данной платформы является система «Мир», позволяющая проводить транзакции через телефон.

Воспользоваться сервисом Mir Pay смогут владельцы мобильных Android-устройств с поддержкой модуля NFC. По данным Промсвязьбанка, для регистрации в приложении допускается любая карта «Мир». Россияне получат возможность оплачивать товары и услуги в любом терминале, принимающем бесконтактные карты. Для проведения транзакции достаточно лишь разблокировать гаджет, а затем поднести его к POS-аппарату. Заходить в программу не обязательно.
Промсвязьбанк предлагает клиентам доступ к сервису Mir Pay платежной системы «Мир»

По словам Сергея Малышева, занимающего пост главы цифрового бизнеса Промсвязьбанка, клиенты на сегодняшний день активно пользуются мобильными сервисами. Сотрудники финансовой организации рады предоставить возможность оплаты товаров с помощью сервиса Mir Pay. Новинка является удобным инструментом для покупки, избавляющей людей носить с собой карты или кошельки. Специалисты готовы предложить интересные акции, направленные на вовлечение аудитории.

Владимир Комлев, гендиректор НСПК, рассказал о росте популярности платежных сервисов для смартфонов. За прошедший год число транзакций увеличилось в несколько раз. После запуска Mir Pay владельцы карт получат возможность оценить удобство и скорость реализации функций с помощью телефонов. Защита операции осуществляется в соответствие с международными нормами в сфере безопасности. В телефонах реквизиты карт не сохраняются, а вместо настоящего номера используют цифровой код.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 13:31

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