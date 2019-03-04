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Саша Черно и Илья Яббаров больше не попадут на Сейшелы из-за долгов за периметром

Стало известно, что участники «Дома-2» Саша Черно и Илья Яббаров больше не смогут попасть на Сейшелы из-за своих крупных долгов за периметром. Это связано с новой политикой МВД России, которое начинает информационное сотрудничество с соседними государствами.

Саша Черно и Илья Яббаров больше не попадут на Сейшелы из-за долгов за периметром


Саша Черно и Илья Яббаров неожиданно для всех оказались «вечными заложниками Поляны», ведь теперь из-за своих огромных долгов за периметром, участники больше не попадут на Сейшелы. Связано это напрямую с новой политикой МВД России по борьбе со злостными должниками. Отныне начинает действовать информационное сотрудничество с соседними государствами, а значит отправить «звёзд» «Дома-2» в райский уголок , например, через Минск, у руководства уже не получится.

Новость ничуть не огорчила Сашу Черно, ведь она уже давно заявила, что Сейшелы её не радуют. Причиной тому стал лишний вес, из-за которого супруга Иосифа Оганесяна плохо чувствует себя в условиях жары.

Саша Черно и Илья Яббаров больше не попадут на Сейшелы из-за долгов за периметром


Нельзя сказать то же самое про Илью Яббарова, ведь именно на Острове любви участник планировал провести первое время после возвращения Алёны Рапунцель на Поляну, а теперь у него пропала возможность не только отдохнуть с любимой, но и подзаработать денег для погашения долгов, ведь сейшельская зарплата, как известно, в разы превышает обычную на периметре.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:38

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