Саша Черно и Илья Яббаров больше не попадут на Сейшелы из-за долгов за периметром





Саша Черно и Илья Яббаров неожиданно для всех оказались «вечными заложниками Поляны», ведь теперь из-за своих огромных долгов за периметром, участники больше не попадут на Сейшелы. Связано это напрямую с новой политикой МВД России по борьбе со злостными должниками. Отныне начинает действовать информационное сотрудничество с соседними государствами, а значит отправить «звёзд» «Дома-2» в райский уголок , например, через Минск, у руководства уже не получится.Новость ничуть не огорчила Сашу Черно, ведь она уже давно заявила, что Сейшелы её не радуют. Причиной тому стал лишний вес, из-за которого супруга Иосифа Оганесяна плохо чувствует себя в условиях жары.Нельзя сказать то же самое про Илью Яббарова, ведь именно на Острове любви участник планировал провести первое время после возвращения Алёны Рапунцель на Поляну, а теперь у него пропала возможность не только отдохнуть с любимой, но и подзаработать денег для погашения долгов, ведь сейшельская зарплата, как известно, в разы превышает обычную на периметре.