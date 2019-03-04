Ольга Бузова продолжает «бороться» с возрастом и опять обколола себя ботоксом

«Бузова, тебе не надоело постоянно молодиться? Хватит! Научись наслаждаться своим возрастом!», «Оля, что с твоими щеками? Мне кажется, что в этот раз ты переборщила с ботоксом!», - продолжают писать в Сети.





Бузова в очередной раз попала под прицел многочисленных недоброжелателей, которые в пух и прах разнесли ее внешний вид.Не секрет, что за микроблогом Ольги в Instagram наблюдает больше 15 миллионов пользователей, которые ежедневно следят за ее личной жизнью, оценивают ее свежие фотографии и Stories, а также критикуют или одобряют то или иное изменение во внешности.К примеру, не так давно Бузова решила снова стать блондинкой, что многих ее фанатов очень порадовало, ведь они привыкли видеть свою любимицу с белокурыми локонами. Впрочем, очередной эксперимент Ольги со своей внешностью шокировал интернет-пользователей.Читатели заметили, что у Бузовой увеличился объем щек. По словам профессиональных косметологов, подобное изменение говорит о том, что Ольга «вкачала» себе в щеки примерно 150 грамм ботокса.Нужно сказать, что подписчикам поющей телеведущей не понравилось то, что Оля решила «бороться» с возрастом таким способом, а кое-кто из фолловеров и вовсе поспешил посоветовать Бузовой, как можно быстрее избавиться от того, что она вкачала себе в лицо.