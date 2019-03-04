Ольга Бузова продолжает «бороться» с возрастом и опять обколола себя ботоксом
Телеведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова продолжает делать все возможное для того, чтобы скрыть свой возраст.
Бузова в очередной раз попала под прицел многочисленных недоброжелателей, которые в пух и прах разнесли ее внешний вид.
Не секрет, что за микроблогом Ольги в Instagram наблюдает больше 15 миллионов пользователей, которые ежедневно следят за ее личной жизнью, оценивают ее свежие фотографии и Stories, а также критикуют или одобряют то или иное изменение во внешности.
К примеру, не так давно Бузова решила снова стать блондинкой, что многих ее фанатов очень порадовало, ведь они привыкли видеть свою любимицу с белокурыми локонами. Впрочем, очередной эксперимент Ольги со своей внешностью шокировал интернет-пользователей.
Читатели заметили, что у Бузовой увеличился объем щек. По словам профессиональных косметологов, подобное изменение говорит о том, что Ольга «вкачала» себе в щеки примерно 150 грамм ботокса.
Нужно сказать, что подписчикам поющей телеведущей не понравилось то, что Оля решила «бороться» с возрастом таким способом, а кое-кто из фолловеров и вовсе поспешил посоветовать Бузовой, как можно быстрее избавиться от того, что она вкачала себе в лицо.
Бузова в очередной раз попала под прицел многочисленных недоброжелателей, которые в пух и прах разнесли ее внешний вид.
Не секрет, что за микроблогом Ольги в Instagram наблюдает больше 15 миллионов пользователей, которые ежедневно следят за ее личной жизнью, оценивают ее свежие фотографии и Stories, а также критикуют или одобряют то или иное изменение во внешности.
К примеру, не так давно Бузова решила снова стать блондинкой, что многих ее фанатов очень порадовало, ведь они привыкли видеть свою любимицу с белокурыми локонами. Впрочем, очередной эксперимент Ольги со своей внешностью шокировал интернет-пользователей.
Читатели заметили, что у Бузовой увеличился объем щек. По словам профессиональных косметологов, подобное изменение говорит о том, что Ольга «вкачала» себе в щеки примерно 150 грамм ботокса.
Нужно сказать, что подписчикам поющей телеведущей не понравилось то, что Оля решила «бороться» с возрастом таким способом, а кое-кто из фолловеров и вовсе поспешил посоветовать Бузовой, как можно быстрее избавиться от того, что она вкачала себе в лицо.
«Бузова, тебе не надоело постоянно молодиться? Хватит! Научись наслаждаться своим возрастом!», «Оля, что с твоими щеками? Мне кажется, что в этот раз ты переборщила с ботоксом!», - продолжают писать в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:27