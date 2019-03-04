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Меган Маркл с принцем Гарри тайно ездила к своей матери в Лос-Анджелес

Члены британской королевской семьи иногда совершают тайные поездки. Сейчас стало известно, что также поступала Меган Маркл со своим возлюбленным принцем Гарри, они ездили к матери герцогини Дории Рэгланд в Лос-Анджелес.

Меган Маркл с принцем Гарри тайно ездила к своей матери в Лос-Анджелес

Источник сообщает, что Меган Маркл, будучи уже беременной, в тайне от общественности несколько раз навещала свою родительницу. Сопровождал герцогиню Сассекскую ее супруг принц Гарри. Соседи Дории Рэгланд подтверди, что звездная дочка была в гостях у матери, но при этом отказались раскрывать подробности этого визита. Свидетели не стали разглашать и то, когда именно видели принца Гарри и его возлюбленную в Лос-Анджелесе. Также стало известно, что в прошлом году пара совершала тайные поездки к своим друзьям в Нью-Йорк и Амстердам.

Меган Маркл с принцем Гарри тайно ездила к своей матери в Лос-Анджелес

Члены британской королевской семьи иногда хотят побыть с близкими и родными не привлекая внимания общественности. Ведь если визит будет публичным, они не смогут вести себя расковано.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:55

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