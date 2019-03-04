Беременная Катя Колисниченко садится на жёсткую диету из-за лишнего веса





Катя Колисниченко на днях вернулась в Россию с Мальдив, куда летала отдыхать вместе со своим возлюбленным. По приезду домой беременная экс-участница «Дома-2» тут же отправилась на приём к врачу, так как длительное время не проходила осмотр. Доктор не сказал будущей маме ничего плохого, но и не обрадовал, ведь за 8 недель она успела прибавить в весе сразу 10 килограммов, в то время, как должна была набирать не более 0,5 килограмма в неделю.Более неутешительной новостью для Кати Колисниченко стало то, что теперь ей необходимо садиться на жёсткую диету, а именно отказаться от вредной и жирной пищи, пить больше воды, и ежедневно питаться преимущественно овощными салатами. Такие меры, как пояснил будущей матери врач, необходимы для предупреждения отёков и других осложнений, связанных с лишним весом у беременных.