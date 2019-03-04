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Беременная Катя Колисниченко садится на жёсткую диету из-за лишнего веса

Беременная экс-участница «Дома-2» Катя Колисниченко вынуждена сесть на жёсткую диету из-за лишнего веса, насторожившего врачей. Девушка, как выяснилось на осмотре, набрала целых 10 килограммов всего за 8 недель.

Беременная Катя Колисниченко садится на жёсткую диету из-за лишнего веса


Катя Колисниченко на днях вернулась в Россию с Мальдив, куда летала отдыхать вместе со своим возлюбленным. По приезду домой беременная экс-участница «Дома-2» тут же отправилась на приём к врачу, так как длительное время не проходила осмотр. Доктор не сказал будущей маме ничего плохого, но и не обрадовал, ведь за 8 недель она успела прибавить в весе сразу 10 килограммов, в то время, как должна была набирать не более 0,5 килограмма в неделю.

Беременная Катя Колисниченко садится на жёсткую диету из-за лишнего веса


Более неутешительной новостью для Кати Колисниченко стало то, что теперь ей необходимо садиться на жёсткую диету, а именно отказаться от вредной и жирной пищи, пить больше воды, и ежедневно питаться преимущественно овощными салатами. Такие меры, как пояснил будущей матери врач, необходимы для предупреждения отёков и других осложнений, связанных с лишним весом у беременных.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:18

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