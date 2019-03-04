Алексей Кортнев отказался раскрыть подробности сюжета фильма «Лови момент»





В настоящее время информации о новом фильме не очень много. Известно, что это история об амбициозной девушке Рите из провинции. Она работает организатором праздничных мероприятий, но в какой-то момент решает все изменить и отправляется в Москву в надежде поступить в театральное училище. Главную героиню ждет немало сложных испытаний, превращающихся порой в комичные истории. В фильме снялись Юлия Топольницкая, Юрий Быков, Юлия Стадник, Валерия Федорович, Алексей Веселкин, Михаил Тарабукин и другие артисты.Журналисты попросили приоткрыть завесу тайны над сюжетом одного из героев картины - Алексея Кортнева. Знаменитому музыканту досталась небольшая роль руководителя вуза. Артист считает, что справился с работой, ему легко было сыграть своего персонажа, поскольку, когда тебе за 50, представить себя на посту главы высшего учебного заведения не составляет труда. По словам Алексея Кортнева, фильм оказался достаточно жизненным, однако некоторые картины смогут удивить зрителей. Сюжет легко представить, но в жизни случаются и более фантастичные истории.Раскрывать остальные подробности Алексей Кортнев не пожелал, артист рекомендовал зрителям дождаться премьеры и просто посмотреть, как нужно ловить тот самый момент.