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Леша Купин и Майя Донцова пригласили своих мам на «Остров любви»

Одна из самых топовых парочек реалити-шоу «Дом-2» Майя Донцова и Алексей Купин позвала на Сейшельские острова своих родительниц.

По информации, которая появилась несколько часов назад в социальных сетях, Майя и Алексей решили узаконить свои отношения на «Острове любви».

Леша Купин и Майя Донцова пригласили своих мам на «Остров любви»

Всем известно, что Купин и Донцова начали говорить о своем бракосочетании еще в прошлом году. Тогда влюбленные даже успели подать заявление в ЗАГС и во всеуслышание принялись заявлять, что планируют пожениться в декабре 2018 года, однако чуть позже Майя и Леша отложили свадьбу.

На протяжении нескольких месяцев парочка утверждала, что пока не могут думать о свадьбе, ведь сейчас на первом месте находится здоровье Майи. Впрочем, когда в Сети появилось сообщение о том, что Донцова и Купин пригласили своих мам на Сейшельские острова, многие телезрители предположили, что влюбленные наконец-таки поженятся.

Леша Купин и Майя Донцова пригласили своих мам на «Остров любви»

Правда, не все поклонники реалити-шоу «Дом-2» убеждены в этом, ведь на проекте совсем скоро начнется конкурс «Свадьба на миллион», где желают принять участие многие пары, в том числе и Купин с Донцовой.

По мнению фанатов телешоу, руководство «Дома-2» позволило Алексею и Майе позвать на «Остров любви» своих родительниц не просто так, а для того, чтобы те помогли своим детям расположить к себе весь коллектив. Ведь, как известно, именно участники телепроекта решают, кому достанется главный приз.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:04

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