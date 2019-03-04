Леша Купин и Майя Донцова пригласили своих мам на «Остров любви»





По информации, которая появилась несколько часов назад в социальных сетях, Майя и Алексей решили узаконить свои отношения на «Острове любви».Всем известно, что Купин и Донцова начали говорить о своем бракосочетании еще в прошлом году. Тогда влюбленные даже успели подать заявление в ЗАГС и во всеуслышание принялись заявлять, что планируют пожениться в декабре 2018 года, однако чуть позже Майя и Леша отложили свадьбу.На протяжении нескольких месяцев парочка утверждала, что пока не могут думать о свадьбе, ведь сейчас на первом месте находится здоровье Майи. Впрочем, когда в Сети появилось сообщение о том, что Донцова и Купин пригласили своих мам на Сейшельские острова, многие телезрители предположили, что влюбленные наконец-таки поженятся.Правда, не все поклонники реалити-шоу «Дом-2» убеждены в этом, ведь на проекте совсем скоро начнется конкурс «Свадьба на миллион», где желают принять участие многие пары, в том числе и Купин с Донцовой.По мнению фанатов телешоу, руководство «Дома-2» позволило Алексею и Майе позвать на «Остров любви» своих родительниц не просто так, а для того, чтобы те помогли своим детям расположить к себе весь коллектив. Ведь, как известно, именно участники телепроекта решают, кому достанется главный приз.