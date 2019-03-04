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Юлия Началова обеспокоила поклонников своим внешним видом

Юлия Началова обеспокоила многочисленных поклонников своим внешним видом. Причиной для волнения стало фото, опубликованное 38-летней певицей накануне в сети Instagram.
Юлия Началова обеспокоила поклонников своим внешним видом

Не так давно Юлия Началова посетила Санкт-Петербург в рамках гастрольного тура, успев побывать в местном салоне красоты и сделав там фото со стилистом. Однако опубликованный в Сети кадр спровоцировал беспокойство у поклонников, поскольку певица на нем кажется неестественной. Вопросы вызвала как поза артистки, так и ее “застывшее” лицо, а также “натянутая” улыбка.

Некоторые фолловеры предположили, что у Юлии Началовой могло случиться обострение болезни. Долгое время артистка страдает от подагры, способной провоцировать изменения формы суставов за счет отложений соли. Из-за проблем со здоровьем знаменитость вынуждена прятать от общественности кисти рук. Другие подписчики не исключают, что все дело в неудачном использовании фотошопа, а кто-то даже предположил, что Началова обращалась за помощью к пластическому хирургу.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:24

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