В криптовалютных кошельках Ledger Nano S обнаружена уязвимость





По словам представителей французской компании Ledger, уязвимость связана с адресом возвратного кошелька, поэтому взаимодействовать с указанными системами до новой информации от разработчика не следует, иначе пользователи могут пострадать от некорректного возвращения средств. Когда именно появятся какие-либо изменения, пока неизвестно.К слову, ранее ошибку выявили в программном обеспечении Ledger Nano S. Уязвимость снизила емкость хранилища кошелька. После множества критичных сообщений в социальных сетях в компании признали ошибку, которая откинула платформу назад, и пообещали устранить неполадку в течение второго квартала 2019 года. Зарубежные СМИ связывают возникновение проблемы с недостаточным тестированием обновления.