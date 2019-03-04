В криптовалютных кошельках Ledger Nano S обнаружена уязвимость
В аппаратных кошельках Ledger Nano S для криптовалюты обнаружена серьезная уязвимость. Разработчики предупредили пользователей о нежелательности использования клиента Monero версии 0.14 с собственной программой компании 1.1.3.
По словам представителей французской компании Ledger, уязвимость связана с адресом возвратного кошелька, поэтому взаимодействовать с указанными системами до новой информации от разработчика не следует, иначе пользователи могут пострадать от некорректного возвращения средств. Когда именно появятся какие-либо изменения, пока неизвестно.
К слову, ранее ошибку выявили в программном обеспечении Ledger Nano S. Уязвимость снизила емкость хранилища кошелька. После множества критичных сообщений в социальных сетях в компании признали ошибку, которая откинула платформу назад, и пообещали устранить неполадку в течение второго квартала 2019 года. Зарубежные СМИ связывают возникновение проблемы с недостаточным тестированием обновления.
По словам представителей французской компании Ledger, уязвимость связана с адресом возвратного кошелька, поэтому взаимодействовать с указанными системами до новой информации от разработчика не следует, иначе пользователи могут пострадать от некорректного возвращения средств. Когда именно появятся какие-либо изменения, пока неизвестно.
К слову, ранее ошибку выявили в программном обеспечении Ledger Nano S. Уязвимость снизила емкость хранилища кошелька. После множества критичных сообщений в социальных сетях в компании признали ошибку, которая откинула платформу назад, и пообещали устранить неполадку в течение второго квартала 2019 года. Зарубежные СМИ связывают возникновение проблемы с недостаточным тестированием обновления.
Технологии
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 13:20