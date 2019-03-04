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Звезда «Дом-2» Ирина Пингвинова в восторге от первого интима с Виктором Панютой

Звезда телестройки «Дом-2» Ирина Пингвинова призналась, что в восторге от первого интима со своим возлюбленным Виктором Панютой. Девушка долгое время отказывала молодому человеку в близости, но после возвращения с островов всё же доверилась ему полностью.

Звезда «Дом-2» Ирина Пингвинова в восторге от первого интима с Виктором Панютой


Ирина Пингвинова и Виктор Панюта долгое время не могли найти общий язык в отношениях. Находясь на Сейшелах пара пыталась справиться с существующими проблемами, но с каждым днём ситуация становилась только хуже. Оказалось, что для разрешения проблемы возлюбленным достаточно было вернуться на Поляну.

Звезда «Дом-2» Ирина Пингвинова в восторге от первого интима с Виктором Панютой


Ирина Пингвинова призналась, что на периметре ей стало проще общаться с парнем и доверять ему. Здесь же случился и первый интим участницы с Виктором Панютой, от которого та теперь в восторге. Откровенно поделившись своими эмоциями на этот счёт, Пингвинова дала понять, что теперь совершенно не сомневается в правильности выбора партнёра.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:50

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