Звезда «Дом-2» Ирина Пингвинова в восторге от первого интима с Виктором Панютой





Ирина Пингвинова и Виктор Панюта долгое время не могли найти общий язык в отношениях. Находясь на Сейшелах пара пыталась справиться с существующими проблемами, но с каждым днём ситуация становилась только хуже. Оказалось, что для разрешения проблемы возлюбленным достаточно было вернуться на Поляну.Ирина Пингвинова призналась, что на периметре ей стало проще общаться с парнем и доверять ему. Здесь же случился и первый интим участницы с Виктором Панютой, от которого та теперь в восторге. Откровенно поделившись своими эмоциями на этот счёт, Пингвинова дала понять, что теперь совершенно не сомневается в правильности выбора партнёра.