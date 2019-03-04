Владелец Renault Duster пожаловался на “вой” из-под капота авто





О случившемся в Сети сообщил блогер, отметив, что накануне посетил дилерский центр ради устранения неисправности согласно гарантии. Владелец Renault Duster жалуется, что клапан рециркуляции картерных газов генерирует громкие скрипящие звуки, однако это происходит только при определенных условиях. В частности, для этого необходима температура от -5 до +5 градусов Цельсия. Водитель отметил, что речь идет о полноприводной версии кроссовера с мотором на 2.0 литра, генерирующим порядка 143 лошадиных сил. Проблема, с жалобой на которую обратились в сервисный центр, является довольно распространенной.Однако продемонстрировать “вой” непосредственно у специалистов не удалось, а записанный на видео звук там сочли недостаточным доказательством поломки. Позже блогеру перезвонили с предложением о платной услуге по съему ремня вспомогательных агрегатов, тогда как он уверен, что дело именно в клапане. Водитель убежден, что Renault за такую ситуацию должно быть стыдно.