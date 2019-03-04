Юлия Барановская и Ольга Бузова замечены в одном образе

«Юль, я очень уважаю Вас, но лучше больше не появляйтесь в обществе с этими заколками на голове! С Бузовой то все понятно, она то и дело молодится, но Вы..», - дала совет Барановской одна из ее подписчиц.



По мнению многочисленных интернет-пользователей, Барановская и Бузова решили сойтись в «заклятом» баттле.Не секрет, что на сегодняшний день карьера бывшей супруги известного спортсмена Андрея Аршавина продолжает набирать ход. Практически каждый день Юлия появляется на различных телеканалах во всевозможных телепередачах, ведет разнообразные торжества, а также работает с престижными брендами.Сама Барановская не единожды подчеркивала, что не намерена останавливаться на достигнутом и хочет добиться всего своими силами. Вполне вероятно, что именно поэтому поклонники Юлии не совсем поняли ее решения появиться на таком мероприятии, как «BRAND AWARDS 2019» в образе поющей телеведущей Ольги Бузовой.Отметим, что вчера Барановская разместила у себя на страничке в Instagram серию фотографий, на которых она, как и Бузова, запечатлена с белыми заколками на волосах. Именно этот момент шокировал подписчиков Юлии. По их мнению, телеведущей ток-шоу «Мужское и женское» не следует привлекать к себе внимание таким способом.