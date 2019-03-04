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Юлия Барановская и Ольга Бузова замечены в одном образе

Российская телеведущая и писательница Юлия Барановская появилась на премии «BRAND AWARDS 2019» в образе новоявленной исполнительницы Ольги Бузовой.

По мнению многочисленных интернет-пользователей, Барановская и Бузова решили сойтись в «заклятом» баттле.

Юлия Барановская и Ольга Бузова замечены в одном образе

Не секрет, что на сегодняшний день карьера бывшей супруги известного спортсмена Андрея Аршавина продолжает набирать ход. Практически каждый день Юлия появляется на различных телеканалах во всевозможных телепередачах, ведет разнообразные торжества, а также работает с престижными брендами.

Сама Барановская не единожды подчеркивала, что не намерена останавливаться на достигнутом и хочет добиться всего своими силами. Вполне вероятно, что именно поэтому поклонники Юлии не совсем поняли ее решения появиться на таком мероприятии, как «BRAND AWARDS 2019» в образе поющей телеведущей Ольги Бузовой.

Юлия Барановская и Ольга Бузова замечены в одном образе

Отметим, что вчера Барановская разместила у себя на страничке в Instagram серию фотографий, на которых она, как и Бузова, запечатлена с белыми заколками на волосах. Именно этот момент шокировал подписчиков Юлии. По их мнению, телеведущей ток-шоу «Мужское и женское» не следует привлекать к себе внимание таким способом.

«Юль, я очень уважаю Вас, но лучше больше не появляйтесь в обществе с этими заколками на голове! С Бузовой то все понятно, она то и дело молодится, но Вы..», - дала совет Барановской одна из ее подписчиц.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:39

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