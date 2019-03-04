АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Масленица: История и традиции весеннего праздника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Импланты Google с ИИ через 20 лет лишат человека необходимости проходить обучение

Спустя 20 лет любой человек при помощи имплантов Google сможет получить любой ответ на свой вопрос. Как считают авторы заявления из Fountech.ai, нововведение отменит необходимость многолетней учебы в школах и университетах.
Импланты Google с ИИ через 20 лет лишат человека необходимости проходить обучение

Специалисты утверждают, что в будущем людям не придется учиться и запоминать множество фактов, потому что они смогут получить ответ на любой вопрос, услышав соответственный звук в голове. Усовершенствуют жизнь людей импланты, разработанные компанией Google.

По словам сотрудников Fountech.ai, проект американского интернет-гиганта будет якобы находиться и функционировать в мозге потребителя. Появлению новинки способствует развитие искусственного интеллекта, и в ближайшие пять лет его прогресс будет располагаться на более высокой ступени, чем сейчас. Через указанный промежуток времени ситуация заметно изменится, а сам ИИ сможет изменить жизнь населения Земли в массовом масштабе в лучшую сторону. Руководители вышеуказанной компании имеют большой опыт разработки стартапов и решения проблем с помощью искусственного интеллекта.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна хочет
В пермской «Пятерочке» работники
Ольга Бузова на Масленицу бесплатно
Прокуратура ЕАО проверяет сообщения об
Звезда «Ранеток» Женя Огурцова
Меган Маркл с принцем Гарри тайно
Алексей Кортнев отказался раскрыть
Ученые зафиксировали появление
Саша Черно и Илья Яббаров больше не
Промсвязьбанк предлагает клиентам
Импланты Google с ИИ через 20 лет лишат
Ольга Бузова продолжает «бороться» с
Юлия Началова обеспокоила поклонников
В криптовалютных кошельках Ledger Nano
Беременная Катя Колисниченко садится на
У болельщицы начались роды во время
Владелец Renault Duster пожаловался на
В Австралии популяцию коал посчитали
Леша Купин и Майя Донцова пригласили
В Сети появились рендер и
Ученые допустили связь между загадочным
Звезда «Дом-2» Ирина Пингвинова в
Климатологи: Люди должны быть готовы
Юлия Барановская и Ольга Бузова
Ученые рассказали о новой опасности
Любовь Успенская показала свой
Ольга и Алёна Рапунцель считают
Олег Газманов встретил рассвет с женой
Наталья Лагода призналась, что не
Оксана Самойлова с мужем устроили для
Просмотреть все новости