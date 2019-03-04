Импланты Google с ИИ через 20 лет лишат человека необходимости проходить обучение





Специалисты утверждают, что в будущем людям не придется учиться и запоминать множество фактов, потому что они смогут получить ответ на любой вопрос, услышав соответственный звук в голове. Усовершенствуют жизнь людей импланты, разработанные компанией Google.По словам сотрудников Fountech.ai, проект американского интернет-гиганта будет якобы находиться и функционировать в мозге потребителя. Появлению новинки способствует развитие искусственного интеллекта, и в ближайшие пять лет его прогресс будет располагаться на более высокой ступени, чем сейчас. Через указанный промежуток времени ситуация заметно изменится, а сам ИИ сможет изменить жизнь населения Земли в массовом масштабе в лучшую сторону. Руководители вышеуказанной компании имеют большой опыт разработки стартапов и решения проблем с помощью искусственного интеллекта.