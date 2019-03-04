Импланты Google с ИИ через 20 лет лишат человека необходимости проходить обучение
Спустя 20 лет любой человек при помощи имплантов Google сможет получить любой ответ на свой вопрос. Как считают авторы заявления из Fountech.ai, нововведение отменит необходимость многолетней учебы в школах и университетах.
Специалисты утверждают, что в будущем людям не придется учиться и запоминать множество фактов, потому что они смогут получить ответ на любой вопрос, услышав соответственный звук в голове. Усовершенствуют жизнь людей импланты, разработанные компанией Google.
По словам сотрудников Fountech.ai, проект американского интернет-гиганта будет якобы находиться и функционировать в мозге потребителя. Появлению новинки способствует развитие искусственного интеллекта, и в ближайшие пять лет его прогресс будет располагаться на более высокой ступени, чем сейчас. Через указанный промежуток времени ситуация заметно изменится, а сам ИИ сможет изменить жизнь населения Земли в массовом масштабе в лучшую сторону. Руководители вышеуказанной компании имеют большой опыт разработки стартапов и решения проблем с помощью искусственного интеллекта.
Специалисты утверждают, что в будущем людям не придется учиться и запоминать множество фактов, потому что они смогут получить ответ на любой вопрос, услышав соответственный звук в голове. Усовершенствуют жизнь людей импланты, разработанные компанией Google.
По словам сотрудников Fountech.ai, проект американского интернет-гиганта будет якобы находиться и функционировать в мозге потребителя. Появлению новинки способствует развитие искусственного интеллекта, и в ближайшие пять лет его прогресс будет располагаться на более высокой ступени, чем сейчас. Через указанный промежуток времени ситуация заметно изменится, а сам ИИ сможет изменить жизнь населения Земли в массовом масштабе в лучшую сторону. Руководители вышеуказанной компании имеют большой опыт разработки стартапов и решения проблем с помощью искусственного интеллекта.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:30