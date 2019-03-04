В Австралии популяцию коал посчитали при помощи дрона
Для подсчета популяции коал ученые Австралии задействовали новейшие научные технологии. Специалисты использовали для определения точного количества особей беспилотный летательный аппарат - дрон.
В последнее время австралийские специалисты обратили внимание на сокращение популяции коал. Ученые решили более внимательно следить за численностью животных, но наблюдать за обитающими в Австралии сумчатыми через бинокль было непросто, поскольку они предпочитают скрываться в густых зарослях. Чтобы упростить процесс и сделать его более качественным биологи привлекли на помощь беспилотники, оснащенные инфракрасной камерой. Дроны замечают животных на контрасте с низкой температурой и передают полученную картинку при помощи искусственной нейронной сети, умеющей самостоятельно вести подсчет особей по тепловым следам.
Новая система наблюдений оказалась эффективнее традиционных. Если ранее точность подсчета составляла 70%, то теперь она достигает 86%, передает ПолитЭксперт.
В последнее время австралийские специалисты обратили внимание на сокращение популяции коал. Ученые решили более внимательно следить за численностью животных, но наблюдать за обитающими в Австралии сумчатыми через бинокль было непросто, поскольку они предпочитают скрываться в густых зарослях. Чтобы упростить процесс и сделать его более качественным биологи привлекли на помощь беспилотники, оснащенные инфракрасной камерой. Дроны замечают животных на контрасте с низкой температурой и передают полученную картинку при помощи искусственной нейронной сети, умеющей самостоятельно вести подсчет особей по тепловым следам.
Новая система наблюдений оказалась эффективнее традиционных. Если ранее точность подсчета составляла 70%, то теперь она достигает 86%, передает ПолитЭксперт.
Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 13:05