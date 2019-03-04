АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Масленица: История и традиции весеннего праздника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Ученые зафиксировали появление уникальной галактики без темной материи в космосе

Ученые зафиксировали в космосе появление уникальной галактики без темной материи. Специалисты сообщили, что объект находится в 65 миллионах световых лет от Земли.

Ученые зафиксировали появление уникальной галактики без темной материи в космосе

Специалисты дали название уникальной галактики - NGC 1052. Как сообщают ученые, особенностью данного космического объекта является отсутствие темной материи. Ранее научные работники были полностью уверены, что данная субстанция присутствует везде. Но в случае с галактикой NGC 1052 специалисты не обнаружили никаких следов. На данный момент ученые пытаются выяснить, куда она могла исчезнуть. Также исследователям необходимо время для того, чтобы найти объяснение тому, как именно сформировался этот космический объект.

Научные работники предполагают, что темную материю NGC 1052, могли присвоить галактики, которые расположены неподалеку. Также был зафиксирован объект, который получил название NGC1052-DF2, предположительно в нем тоже отсутствует данное вещество.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна хочет
В пермской «Пятерочке» работники
Ольга Бузова на Масленицу бесплатно
Прокуратура ЕАО проверяет сообщения об
Звезда «Ранеток» Женя Огурцова
Меган Маркл с принцем Гарри тайно
Алексей Кортнев отказался раскрыть
Ученые зафиксировали появление
Саша Черно и Илья Яббаров больше не
Промсвязьбанк предлагает клиентам
Импланты Google с ИИ через 20 лет лишат
Ольга Бузова продолжает «бороться» с
Юлия Началова обеспокоила поклонников
В криптовалютных кошельках Ledger Nano
Беременная Катя Колисниченко садится на
У болельщицы начались роды во время
Владелец Renault Duster пожаловался на
В Австралии популяцию коал посчитали
Леша Купин и Майя Донцова пригласили
В Сети появились рендер и
Ученые допустили связь между загадочным
Звезда «Дом-2» Ирина Пингвинова в
Климатологи: Люди должны быть готовы
Юлия Барановская и Ольга Бузова
Ученые рассказали о новой опасности
Любовь Успенская показала свой
Ольга и Алёна Рапунцель считают
Олег Газманов встретил рассвет с женой
Наталья Лагода призналась, что не
Оксана Самойлова с мужем устроили для
Просмотреть все новости