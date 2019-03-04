Ученые зафиксировали появление уникальной галактики без темной материи в космосе





Специалисты дали название уникальной галактики - NGC 1052. Как сообщают ученые, особенностью данного космического объекта является отсутствие темной материи. Ранее научные работники были полностью уверены, что данная субстанция присутствует везде. Но в случае с галактикой NGC 1052 специалисты не обнаружили никаких следов. На данный момент ученые пытаются выяснить, куда она могла исчезнуть. Также исследователям необходимо время для того, чтобы найти объяснение тому, как именно сформировался этот космический объект.Научные работники предполагают, что темную материю NGC 1052, могли присвоить галактики, которые расположены неподалеку. Также был зафиксирован объект, который получил название NGC1052-DF2, предположительно в нем тоже отсутствует данное вещество.