В Сети появились рендер и характеристики смартфона Honor 20
На просторах Сети оказались обнародованы рендер и характеристики нового смартфона Honor 20, готовящегося к выходу. Ожидается, что устройство станет достойным конкурентом для Xiaomi Mi 9.
Honor 20 обзавелся дисплеем на 6,1 дюйма, а процессором служит Kirin 980. Предполагается, что базовая версия смартфона получит 6 ГБ ОЗУ при 128 ГБ ПЗУ, также возможны варианты с 8 ГБ ОЗУ и 128-256 ГБ флэш-памяти. На задней панели устройства разместилась тройная камера с датчиками 48, 20 и 8 Мп, предусмотрен трехкратный зум. Фронтальная камера получила разрешение в 32 Мп, достойно проявив себя в тестах на просторах DxOMark.
Емкость аккумулятора на Honor 20 составляет 3650 мАч, также устройство будет поддерживать функцию быстрой зарядки. Девайс использует стандартный разъем для гарнитуры и массу фирменных технологий. Под дисплеем разработчик разместил дактилоскопический сканер. Минимальная стоимость смартфона составит порядка 447 долларов, тогда как за максимальную “начинку” придется отдать более 565 долларов.
Honor 20 обзавелся дисплеем на 6,1 дюйма, а процессором служит Kirin 980. Предполагается, что базовая версия смартфона получит 6 ГБ ОЗУ при 128 ГБ ПЗУ, также возможны варианты с 8 ГБ ОЗУ и 128-256 ГБ флэш-памяти. На задней панели устройства разместилась тройная камера с датчиками 48, 20 и 8 Мп, предусмотрен трехкратный зум. Фронтальная камера получила разрешение в 32 Мп, достойно проявив себя в тестах на просторах DxOMark.
Емкость аккумулятора на Honor 20 составляет 3650 мАч, также устройство будет поддерживать функцию быстрой зарядки. Девайс использует стандартный разъем для гарнитуры и массу фирменных технологий. Под дисплеем разработчик разместил дактилоскопический сканер. Минимальная стоимость смартфона составит порядка 447 долларов, тогда как за максимальную “начинку” придется отдать более 565 долларов.
Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:00