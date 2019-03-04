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В Сети появились рендер и характеристики смартфона Honor 20

На просторах Сети оказались обнародованы рендер и характеристики нового смартфона Honor 20, готовящегося к выходу. Ожидается, что устройство станет достойным конкурентом для Xiaomi Mi 9.
В Сети появились рендер и характеристики смартфона Honor 20

Honor 20 обзавелся дисплеем на 6,1 дюйма, а процессором служит Kirin 980. Предполагается, что базовая версия смартфона получит 6 ГБ ОЗУ при 128 ГБ ПЗУ, также возможны варианты с 8 ГБ ОЗУ и 128-256 ГБ флэш-памяти. На задней панели устройства разместилась тройная камера с датчиками 48, 20 и 8 Мп, предусмотрен трехкратный зум. Фронтальная камера получила разрешение в 32 Мп, достойно проявив себя в тестах на просторах DxOMark.

Емкость аккумулятора на Honor 20 составляет 3650 мАч, также устройство будет поддерживать функцию быстрой зарядки. Девайс использует стандартный разъем для гарнитуры и массу фирменных технологий. Под дисплеем разработчик разместил дактилоскопический сканер. Минимальная стоимость смартфона составит порядка 447 долларов, тогда как за максимальную “начинку” придется отдать более 565 долларов.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:00

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