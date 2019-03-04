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Ольга и Алёна Рапунцель считают неполноценными рожавших с помощью кесарева сечения матерей

Участницы «Дома-2» Ольга и Алёна Рапунцель сошлись во мнении, что рожавшие с помощью кесарева сечения матери являются неполноценными. Девушки убеждены, настоящая женщина просто обязана пройти не только беременность, но и естественный процесс родов.

Ольга и Алёна Рапунцель считают неполноценными рожавших с помощью кесарева сечения матерей


После рождения сына Алёны Савкиной прошло чуть менее месяца, но девушка уже смело называет себя едва ли не самой лучшей и заботливой матерью. Кроме того, теперь её уверенность в себе подпитывает и сестра Ольга Рапунцель, с которой у той появилось ещё больше общих тем.

Ольга и Алёна Рапунцель считают неполноценными рожавших с помощью кесарева сечения матерей


Сёстры решили, что на проекте толком никто не может до конца понять их переживания и эмоции, так как другие участники пока не обзавелись детьми. Кроме того, Ольга и Алёна Рапунцель также пришли к общему выводу: из числа зрителей лишь рожавшие естественным путём девушки готовы их поддержать, а вот тех, кто не обошёлся без кесарева сечения, назвали неполноценными.

Ольга и Алёна Рапунцель считают неполноценными рожавших с помощью кесарева сечения матерей


Из разговора проектных матерей стало ясно, что теперь они во всю намерены пропагандировать материнство и роды, считая себя образцовым примером. Зрителям же такая сплочённость сестёр не понравилась, а лишь вызвала новую волну негодования и критики.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:24

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