Ученые допустили связь между загадочным диском Смерти и полетами в космос





Долгие годы диск Смерти хранят в музее антропологии в Мексике, а сама находка до сих пор является предметом обсуждения среди исследователей. Отмечается, что раскопать артефакт удалось у подножия местной пирамиды Солнца. Одна из первых озвученных версий предполагала, что находка имеет отношение к Миктлантекухтли, богу смерти у ацтеков. Именно поэтому ей дали такое имя, не исключая, что объект имеет связь с жертвоприношениями. Позднее озвучивались и другие гипотезы.Одна из таковых подразумевает, что диск Смерти каким-то образом указывает на возможные путешествия представителей древних цивилизаций в космос или визиты к ним пришельцев. К тому же, ведущая к пирамиде Солнца дорога Мертвых визуально напоминает взлетную полосу.