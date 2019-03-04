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Ученые допустили связь между загадочным диском Смерти и полетами в космос

Загадочный диск Смерти может иметь непосредственную связь с полетами в космос представителей древних цивилизаций. Обнаружили его еще в 1963 году во время раскопок на территории древнего мексиканского города Теотиуакан.
Ученые допустили связь между загадочным диском Смерти и полетами в космос

Долгие годы диск Смерти хранят в музее антропологии в Мексике, а сама находка до сих пор является предметом обсуждения среди исследователей. Отмечается, что раскопать артефакт удалось у подножия местной пирамиды Солнца. Одна из первых озвученных версий предполагала, что находка имеет отношение к Миктлантекухтли, богу смерти у ацтеков. Именно поэтому ей дали такое имя, не исключая, что объект имеет связь с жертвоприношениями. Позднее озвучивались и другие гипотезы.

Одна из таковых подразумевает, что диск Смерти каким-то образом указывает на возможные путешествия представителей древних цивилизаций в космос или визиты к ним пришельцев. К тому же, ведущая к пирамиде Солнца дорога Мертвых визуально напоминает взлетную полосу.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:55

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