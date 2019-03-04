Климатологи: Люди должны быть готовы пережить феномен «кипящей лягушки»





Так называемый «эффект кипящей лягушки» был доказан в XIX веке. Суть эксперимента заключается в предположении о том, что если бесхвостое земноводное животное опустить в крутой кипяток, оно сразу выпрыгнет, но если его поместить в холодную воду, а затем начать ее медленно нагревать, окружающая среда не будет воспринята как опасность, и лягушка будет медленно погибать. Новое исследование ученых подтвердило способность людей адаптироваться к беспрецедентным изменениям климата. По словам ученых, человек, живущий в XXI веке, способен подстроиться под окружающие условия, практически не понимая, что происходит в реальности. Это настоящий «эффект кипящей лягушки», люди привыкают к изменениям, которых требуется избегать.В основе исследования лежит более 2 миллиардов гео-расположенных твитов, опубликованных в период с марта 2014 по ноябрь 2016 годов. Ученые изучили настроения пользователей, сравнивая их с информацией о погоде и температурах. Полученные данные специалисты сопоставили с данными погодных условий в период с 1981 по 1990 годы. Оказалось, что людей интересовали исключительно аномальные погодные явления. В случае, если температура хоть немного соответствовала сезону, нареканий не было. Ученые утверждают, что человек попросту не замечает экстремальных изменений вокруг, поскольку ориентируется на настоящий период.К слову, необычный эксперимент с лягушкой был проведен в 1869 году на особях с удаленными мозгами. Современные биологи уверены, что если аналогичное исследование провести на здоровых животных, результат будет прямо противоположным. Лягушка, брошенная в кипяток, не сможет выпрыгнуть, а из воды, температура которой постепенно повышается, как обычное хладнокровное существо, попытается выбраться.