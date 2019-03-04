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Наталья Лагода призналась, что не смогла отправиться после измены любимого с Ольгой Орловой

Известная певица Наталья Лагода призналась, что ее «сломало» предательство любимого супруга.

По словам знаменитости, она до сих пор хорошо помнит тот день, когда Ольга Орлова, на сегодняшний день действующая телеведущая реалити-шоу «Дом-2», призналась ей в том, что ждет ребенка от ее гражданского мужа.

Наталья Лагода призналась, что не смогла отправиться после измены любимого с Ольгой Орловой

Не секрет, что в начале 2000-х годов Наталья Лагода была довольно известной личностью. А принес исполнительнице успех один из ее хитов «Врут твои мне глаза». Выяснилось, что именно во время работы над вторым своим сольным альбомом певица узнала о том, что ее любимый мужчина изменяет ей.

Закрутил Александр Карманов роман с одной из солисток музыкального коллектива «Блестящие» - Ольгой Орловой, которая в один «прекрасный» день зашла в гости к Лагоде и сообщила ей о том, что находится в интересном положении, а отцом ее будущего малыша является возлюбленный Натальи.

По словам Лагоды, после того, как она узнала, что ее избранник предал ее, ей попросту не хотелось жить, ведь Александр не только ушел к другой, оставив ее одну с 8-летним ребенком, но и даже взял Орлову замуж, в отличие от нее.

Наталья Лагода призналась, что не смогла отправиться после измены любимого с Ольгой Орловой

Некоторое время Наталья пыталась найти утешение в алкоголе, пишет StarHit. По различным сообщениям, Лагоде пришлось перенести 16 пластических операций.

В свою очередь, Ольга по-прежнему заявляет, что не была знакома с Натальей. Орлова также указывает на то, что в СМИ появилось сообщение, что Лагода пережила сильный стресс, когда Александру исполнилось 6 месяцев.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:15

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