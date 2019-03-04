Суд сохранил за крупнейшим добытчиком минтая квоту украинского бизнесмена





Столичный арбитраж вынес такое решение в прошедшую пятницу, 1 марта. В частности, было утверждено мировое соглашение между АО «ДМП-РМ» и ФАС. Первая с весны 2017 года пыталась в государственной инстанции оспорить заключение ведомства, согласно которому компания пребывала под полным контролем зарубежного инвестора до момента предоставления ей официального права на вылов рыбы. Отечественное законодательство накладывает мораторий на то, чтобы иностранные граждане имели долю в компании-рыбодобытчике, превышающую 50%.Установлено, что основным бенефициаром «Дальморепродукта», куда до марта 2017 года входила ДМП-РМ, являлся Дмитрий Дремлюга, имеющий, как российский, так и украинский паспорт. Суд признал нарушителями еще пять компаний, подконтрольные ему.Судебный спор ДМП-РМ удалось выиграть дважды. В сентябре прошедшего года суд более высшей инстанции отменил ранее принятые решения, поэтому дело начали рассматривать заново. В марте 2017 года основным владельцем данной организации документально стала Русская рыбопромышленная компания, получившая статус самого крупного в стране добытчика минтая.В 2011 году последняя была организована Глебом Франком и Максимом Воробьевым, братом нынешнего губернатора столичного региона. Тогда предприятие носило название «Русское море добыча». Франк стал единоличным руководителем компании в апреле прошлого года, выкупив у партнера 44,7% акций.РРПК получила квоту на добычу свыше 320 тысяч тонн рыбы в год. Из них на минтай проходится 75%. Президент РФ Владимир Путин поручил ведомствам рассмотреть вопрос по поводу возможного возврата практики распределения квот через аукционы. В профильной отрасли оказались недовольны таким решением, но инициатива все-таки получила дальнейшее развитие. В августе правительство РФ постановило выставлять минимум 50% квот на электронные аукционы.