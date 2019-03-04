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Ученые рассказали о новой опасности употребления фаст-фуда

Ученые в ходе исследований сумели установить новую опасность, которую представляет употребление фаст-фуда. Соответствующие заключения сделаны специалистами из США.
Ученые рассказали о новой опасности употребления фаст-фуда

В рамках исследования ученые выяснили, что фаст-фуд и полуфабрикаты в состоянии менять структуру артерий, провоцируя их затвердение. Указанное состояние выступает причиной сердечных приступов и инсультов. К ухудшению здоровья может вести накопление “плохого холестерина”, а именно ЛПНП, возникающего под воздействием свободных радикалов.

В рамках научной работы привлекались мыши, одни из которых находились на сбалансированной диете, а вторым давали продукты с высоким содержанием жира и соли, что соответствовало пище из фаст-фуда. У последней группы уже спустя непродолжительное время начали отмечаться “жесткие” артерии, а анализы подтверждали рост ЛПНП, передает “Слово и Дело”. Ученые подчеркивают, что схожие изменения имеют место и в случае с человеком.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:38

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