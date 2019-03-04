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Олег Газманов встретил рассвет с женой на Мальдивах

Олег Газманов привез свою супругу Марину на Мальдивы, где пара вместе встретила рассвет. Соответствующим роликом известный артист поделился в своем профиле на просторах Instagram.
Олег Газманов встретил рассвет с женой на Мальдивах

В своем профиле Олег Газманов поделился забавным роликом, снятым накануне во время отдыха на Мальдивах. Они с женой специально встали ранним утром, чтобы вместе отправиться встречать рассвет и наблюдать за поднимающимся из воды солнцем. Пара шутит и смеется в компании друг друга, специально изменив свои голоса посредством звукового эффекта, чтобы они звучали смешно. После этого супруги отправляются завтракать в одно из кафе, расположенных прямо на пляже. Газманов и его жена решили оценить местные экзотические фрукты.

В комментариях подписчики умилились тому, насколько мило между собой взаимодействуют певец и его супруга. Фолловеры поблагодарили Олега Газманова за положительные эмоции и заряд позитива, пожелав паре семейного счастья и любви.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:16

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