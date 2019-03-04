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Любовь Успенская показала свой загородный дом

Недавно Любовь Успенская стала героиней в телепрограмме «Сегодня вечером». Исполнительница решила похвастаться своим загородным домом.

Любовь Успенская показала свой загородный дом

Любовь Успенская долгое время жила в Америке, но в 90-х годах прошлого столетия решила вернуться на родину, где она очень быстро стала знаменитой. Исполнительница мечтала о собственном доме в Подмосковье и копила на него деньги. Спустя время ей все же удалось осуществить свою мечту. Сейчас в особняке знаменитости часто собираются ее близкие и друзья. Став героиней программы «Сегодня вечером» Любовь Успенская решила продемонстрировать свое загородное жилье.

Любовь Успенская показала свой загородный дом

На первом этаже гостиная, в которой находится телевизор и висят картины, подаренные поклонниками во время гастролей. В комнате стоит рояль, на котором играет дочка исполнительницы Татьяна Плаксина. На этаже расположена просторная кухня, хотя знаменитость готовит очень редко. В доме есть специальная комната, в которой находятся концертные наряды певицы. Также на территории особняка есть бассейн и сауна.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:30

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