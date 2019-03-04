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Оксана Самойлова с мужем устроили для своих дочерей импровизированную свадьбу

Модель Оксана Самойлова с супругом - рэпером Джиганом устроили для своих дочерей импровизированную свадьбу. Роль невесты досталась младшей Майе, а жениха – средней сестре Лее.
Оксана Самойлова с мужем устроили для своих дочерей импровизированную свадьбу

Видео с импровизированной свадьбой дочерей появилось в Instagram-аккаунте Оксаны Самойловой. Судя по ролику, звездные родители и старшая дочь подошли к организации церемонии со всей серьезностью. Младшую Майю нарядили в почти настоящий свадебный костюм. Образ дополнили нарисованные усы с бородой и кепка рэпера. Невесту облачили в красивое серебристое платье, волосы девочки украсили венком из ярко-розовых цветов. Процессом руководила старшая дочь Ариэла. Она подошла к организации свадьбы очень серьезно, получилось необычно и весело.
Оксана Самойлова с мужем устроили для своих дочерей импровизированную свадьбу

Многочисленные подписчики Оксаны Самойловой пришли от праздника в восторг. Поклонникам понравилась необычная свадебная церемония. Жених, по словам пользователей, оказался харизматичным, а Лея - настоящей «зефирной невестой», но все это - заслуга гениального организатора и декоратора в лице Ариэлы.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 12:09

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