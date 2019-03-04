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Мария Максакова скорбит по актеру Андрейсу Жагарсу

Мария Максакова скорбит в связи с кончиной известного актера Андрейса Жагарса. Оперная дива с уважением относилась к творчеству режиссера, а новость о его смерти стала для нее неприятным потрясением.
Мария Максакова скорбит по актеру Андрейсу Жагарсу

Во время общения с представителями СМИ Мария Максакова призналась, что ей нравилось творчество Жагарса, однако в то же время восторг у нее вызывали и человеческие качества актера. Для нее он являлся образцом мужской красоты и достоинства, имея тонкую душевную организацию. Оперная певица готова назвать режиссера ярким примером не только идеального артиста, но также мужчины и просто человека. Особенно тяжело от такой потери Максаковой из-за того, что в современном мире мало хороших людей и много “мерзавцев и подонков”.
Мария Максакова скорбит по актеру Андрейсу Жагарсу

Смерть настигла латвийского актера в конце февраля, до этого он продолжительный период времени страдал от тяжелой болезни. Прощальная церемония с Андрейсом Жагарсом состоится 4 марта.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:05

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