Мария Максакова скорбит по актеру Андрейсу Жагарсу





Во время общения с представителями СМИ Мария Максакова призналась, что ей нравилось творчество Жагарса, однако в то же время восторг у нее вызывали и человеческие качества актера. Для нее он являлся образцом мужской красоты и достоинства, имея тонкую душевную организацию. Оперная певица готова назвать режиссера ярким примером не только идеального артиста, но также мужчины и просто человека. Особенно тяжело от такой потери Максаковой из-за того, что в современном мире мало хороших людей и много “мерзавцев и подонков”.Смерть настигла латвийского актера в конце февраля, до этого он продолжительный период времени страдал от тяжелой болезни. Прощальная церемония с Андрейсом Жагарсом состоится 4 марта.