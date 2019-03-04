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Инна Воловичева хочет обзавестись хозяйством в новом доме

Бывшая участница проекта «Дом-2» Инна Воловичева планирует обзавестись хозяйством в новом доме. Девушка уже задумалась по поводу кур, а также не отрицает, что в будущем, возможно, решится и на корову.
Инна Воловичева хочет обзавестись хозяйством в новом доме


Инна Воловичева продолжает радовать подписчиков в Instagram своим семейным счастьем, периодически делясь с ними новостями из жизни. Так, например, бывшая проектантка «Дома-2» недавно сообщила, что с супругом снова ездили на участок, где строят дом. Процесс возведения будущего жилья пока приостановлен, но девушка спокойнее чувствует себя, когда периодически туда наведывается.

Инна Воловичева хочет обзавестись хозяйством в новом доме


Кроме того, Инна Воловичева уже знает, чем займётся в новом доме. Со слов девушки, она подумывает о хозяйстве и домашнем скоте, не исключено, что это будет десяток кур, а в будущем ещё и корова. Фолловеры пришли в восторг от планов экс-участницы телестройки, но всё же рекомендовали ей не торопится с заведением живности, а ограничиться на первое время посадкой зелени и овощей, таких как морковь и помидоры.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:55

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