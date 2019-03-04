Инна Воловичева хочет обзавестись хозяйством в новом доме





Инна Воловичева продолжает радовать подписчиков в Instagram своим семейным счастьем, периодически делясь с ними новостями из жизни. Так, например, бывшая проектантка «Дома-2» недавно сообщила, что с супругом снова ездили на участок, где строят дом. Процесс возведения будущего жилья пока приостановлен, но девушка спокойнее чувствует себя, когда периодически туда наведывается.Кроме того, Инна Воловичева уже знает, чем займётся в новом доме. Со слов девушки, она подумывает о хозяйстве и домашнем скоте, не исключено, что это будет десяток кур, а в будущем ещё и корова. Фолловеры пришли в восторг от планов экс-участницы телестройки, но всё же рекомендовали ей не торопится с заведением живности, а ограничиться на первое время посадкой зелени и овощей, таких как морковь и помидоры.