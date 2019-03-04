Инна Воловичева хочет обзавестись хозяйством в новом доме
Бывшая участница проекта «Дом-2» Инна Воловичева планирует обзавестись хозяйством в новом доме. Девушка уже задумалась по поводу кур, а также не отрицает, что в будущем, возможно, решится и на корову.
Инна Воловичева продолжает радовать подписчиков в Instagram своим семейным счастьем, периодически делясь с ними новостями из жизни. Так, например, бывшая проектантка «Дома-2» недавно сообщила, что с супругом снова ездили на участок, где строят дом. Процесс возведения будущего жилья пока приостановлен, но девушка спокойнее чувствует себя, когда периодически туда наведывается.
Кроме того, Инна Воловичева уже знает, чем займётся в новом доме. Со слов девушки, она подумывает о хозяйстве и домашнем скоте, не исключено, что это будет десяток кур, а в будущем ещё и корова. Фолловеры пришли в восторг от планов экс-участницы телестройки, но всё же рекомендовали ей не торопится с заведением живности, а ограничиться на первое время посадкой зелени и овощей, таких как морковь и помидоры.
Инна Воловичева продолжает радовать подписчиков в Instagram своим семейным счастьем, периодически делясь с ними новостями из жизни. Так, например, бывшая проектантка «Дома-2» недавно сообщила, что с супругом снова ездили на участок, где строят дом. Процесс возведения будущего жилья пока приостановлен, но девушка спокойнее чувствует себя, когда периодически туда наведывается.
Кроме того, Инна Воловичева уже знает, чем займётся в новом доме. Со слов девушки, она подумывает о хозяйстве и домашнем скоте, не исключено, что это будет десяток кур, а в будущем ещё и корова. Фолловеры пришли в восторг от планов экс-участницы телестройки, но всё же рекомендовали ей не торопится с заведением живности, а ограничиться на первое время посадкой зелени и овощей, таких как морковь и помидоры.