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Звезда «Дом-2» Виктория Боня рассказала об украшении-талисмане от бывшего гражданского супруга

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Виктория Боня рассказала о своем стиле, любимых брендах, а также об украшении-талисмане, который подарил ей бывший возлюбленный и отец ее единственной наследницы Анджелины Летиции – Алекс Смерфит.

По словам телезнаменитости, именно это украшение для нее «особенное».

Звезда «Дом-2» Виктория Боня рассказала об украшении-талисмане от бывшего гражданского супруга

Несколько часов назад в Сети появилось очередное интервью со звездой скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» , в котором она призналась, что очень любит дорогие наряды, а самая дешевая вещь в ее гардеробе стоит примерно 20-50 долларов, пишет Woman.

Также Виктория рассказала о том, что до сих пор хранит украшение, которое в свое время преподнес ей теперь уже бывший гражданский супруг Алекс Смерфит. По словам Бони, именно с этой драгоценностью она никогда не расстается.

Оказывается, что наследник ирландского миллиардера в день появления на свет их общей с Викторией дочери, подарил Боне кольцо с сапфиром, которое в результате и стало для экс-участницы «Дома-2» неким талисманом.

Звезда «Дом-2» Виктория Боня рассказала об украшении-талисмане от бывшего гражданского супруга

Стоит отметить, что многие поклонники Виктории до сих пор хорошо помнят тот день, когда их любимица похвасталась подарком от тогда еще любимого мужчины. В тот период Боня даже говорила о том, что это кольцо не только стало для нее талисманом, но и она намерена передать его своей дочери Анджелине Летиции, когда та подрастет.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:52

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