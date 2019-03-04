Валерий Леонтьев удивил поклонников эпатажным нарядом

В своем профиле Валерий Леонтьев поделился снимком, где он позирует в ярком наряде, включающем высокий цилиндр, красный сюртук, узкие брюки и сапоги. Однако основным атрибутом и украшением стало крыло из перьев. В подписи к публикации 69-летний артист отметил, что в таком виде посетил юбилей балета известного хореографа Аллы Духовой.В комментариях подписчики восхитились видом Леонтьева, отказываясь верить, что он вскоре отпразднует свое 70-летие. Некоторые фолловеры назвали кумира “чудом в перьях”, другие отметили, что в своем образе исполнитель объединил ангельские и демонические черты.Уже 10 марта артист даст большой юбилейный концерт “Я вернусь”, выступив перед публикой в Кремле. Он отмечает, что посвящает подготовке все силы, но не намерен подводить какие-либо итоги, поскольку все еще имеет ряд планов и надежд.