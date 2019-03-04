Анастасия Лисова сняла новый вайн «Папа вам не мама»

Анастасия Лисова часто делится с подписчиками в Instagram интересными вайнами на самые разные темы, а в этот раз показала новый ролик под названием «Папа вам не мама». На видео девушка запечатлела не только себя, но и супруга с дочерью, отметив, что в их семье день, проведённый с отцом, всегда означает отмену правил, плана питания и раннего обучения, взамен которым приходят мультфильмы и прочие развлечения.Фолловеры пришли в восторг от нового вайна Анастасии Лисовой, в очередной раз выразив своё положительное отношение к семье бывшей участницы «Дома-2». В комментариях под постом многие признались, что у них иногда происходит всё наоборот — мама порой может расслабиться, а вот папа тщательно следит за выполнением установленных правил.