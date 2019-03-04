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Цискаридзе рассказал о своем отношении к Николаю Баскову и Филиппу Киркорову

Звезда балета Николай Цискаридзе рассказал, как относится к Филиппу Киркорову и Николаю Баскову. Откровения артиста прозвучали в студии программы “Секрет на миллион”.
Цискаридзе рассказал о своем отношении к Николаю Баскову и Филиппу Киркорову

В студии Цискаридзе вспомнил о своем знакомстве с Басковым, отметив, что это было смешно. Это случилось в Большом театре, когда звезда балета уже имел статус артиста. Тогда к нему подошел мальчик, назвал себя “Коля Басков” и заявил, что вскоре будет петь Ленского, предлагая танцору билет с приглашением. Цискаридзе поразила наглость юной звезды, ведь он о незнакомце никогда прежде не слышал, но сказал спасибо. Он даже пришел на спектакль и был поражен голосом молодого исполнителя. По мнению звезды балета, у Баскова имелись отличные данные именно для театральной сцены, но он предпочел выбрать другой жанр.
Цискаридзе рассказал о своем отношении к Николаю Баскову и Филиппу Киркорову

В студии Цискаридзе поделился, что уже много лет состоит в дружеских отношениях и с Филиппом Киркоровым, называя себя большим поклонником Аллы Пугачевой. Примадонна однажды посетила спектакль артиста с еще маленьким внуком Никитой Пресняковым, а потом прислала танцору букет лилий, хотя тогда был не сезон.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:46

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