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«Весну разрешаем»: Алла Пугачева в первое воскресенье весны отметила личный праздник «Желтых цветов»

Певица Алла Пугачева уже много лет отмечает свой личный праздник «Желтых цветов». Празднование традиционно приходится на первое воскресенье весны, этот год для Примадонны не стал исключением.
«Весну разрешаем»: Алла Пугачева в первое воскресенье весны отметила личный праздник «Желтых цветов»

О праздновании Аллой Пугачевой дня «Желтых цветов» сообщил в своем микроблоге в соцсети Instagram супруг певицы Максим Галкин. Этот личный праздник знаменитая артистка придумала более 50 лет назад. По традиции в этот день в гости к певице приходят самые близкие люди, в подарок они несут Примадонне желтые цветы. Сама Пугачева как-то рассказала, что друзья уверены, больше всего в жизни она обожает именно желтые букеты, но это не так. Этим цветам она радуется только один раз в год, в первое воскресенье весны, а вообще она обожает первые полевые весенние цветы. Праздник начинается словами: «Весну разрешаем», после участники застолья рассказывают истории на предложенную хозяйкой дома тему.

В этом году Алла Пугачева собрала гостей не в своем замке, а в ресторане. В списке приглашенных оказались родственники, в числе которых Кристина Орбакайте, Никита Пресняков с супругой, брат Максима Галкина с семьей и другие. Также на праздник пришли Ирина Мирошниченко, Валентин Юдашкин с женой, Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой, Сергей Шакуров и Александр Достман. Праздник прошел в теплой и уютной обстановке, единственным из приглашенных, кто не смог его посетить, оказался Филипп Киркоров. Знаменитый артист отправился на гастроли со своим новым шоу «Цвет настроения синий».

К слову, уже 15 апреля Алла Пугачева отметит свой 70-летний юбилей. После дня рождения в Кремлевском дворце пройдет сольный концерт певицы. По слухам, подготовка к шоу идет полным ходом, а виновница торжества очень волнуется.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 11:30

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