Из-за Скиртача Волочкова и Джигурда лишились контракта на 18 миллионов рублей





Волочкова добилась для бывшего водителя домашнего ареста, до этого он долгое время находился в СИЗО. Имея ограниченную свободу, Скиртач делал громкие заявления в адрес Анастасии Волочковой, обвиняя ее в алкоголизме и раскрывая другие нелицеприятные факты. Недавно же по вине мужчины балерина и Никита Джигурда лишились шанса заключить 18-миллионный контракт, причиной чему послужили громкие высказывания бывшего шофера танцовщицы.Сотрудничество сроком на шесть месяцев Волочковой и ее коллеге предлагал один из известных французских ресторанов. Однако когда его представителям стало известно о скандале с участием Скиртача, там приняли решение отказаться от контракта ради сохранения репутации. Джигурда в студии поддержал балерину, заявив, что высказывания бывшего шофера в ее адрес являются “небылицами”.