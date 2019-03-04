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Из-за Скиртача Волочкова и Джигурда лишились контракта на 18 миллионов рублей

По вине бывшего шофера Анастасии Волочковой Александра Скиртача сама балерина и Никита Джигурда лишились контракта на 18 млн рублей. Об этом стало известно в студии шоу “Русские сенсации”.
Из-за Скиртача Волочкова и Джигурда лишились контракта на 18 миллионов рублей

Волочкова добилась для бывшего водителя домашнего ареста, до этого он долгое время находился в СИЗО. Имея ограниченную свободу, Скиртач делал громкие заявления в адрес Анастасии Волочковой, обвиняя ее в алкоголизме и раскрывая другие нелицеприятные факты. Недавно же по вине мужчины балерина и Никита Джигурда лишились шанса заключить 18-миллионный контракт, причиной чему послужили громкие высказывания бывшего шофера танцовщицы.
Из-за Скиртача Волочкова и Джигурда лишились контракта на 18 миллионов рублей

Сотрудничество сроком на шесть месяцев Волочковой и ее коллеге предлагал один из известных французских ресторанов. Однако когда его представителям стало известно о скандале с участием Скиртача, там приняли решение отказаться от контракта ради сохранения репутации. Джигурда в студии поддержал балерину, заявив, что высказывания бывшего шофера в ее адрес являются “небылицами”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:24

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