Отношения Светланы Бондарчук с Сергеем Харченко вышли на новый уровень





Несколько дней назад Светлана Бондарчук с внучками посетила Большой театр. Возлюбленный модели Сергей Харченко со своей дочерью от предыдущих отношений присоединился к знаменитости. Пара вместе с детьми находилась в ложе и хорошо провела время. Судя по фотографиям, которые уже появились в Сети, дети поладили между собой. Поклонники Светланы Бондарчук надеются, что дело движется в свадьбе. Но сама модель не собирается торопить события, и пока старается не комментировать свои отношения с Сергеем Харченко.Напомним, что о новых отношениях Светланы Бондарчук стало известно в конце прошлого года. Но по слухам, пара вместе уже довольно давно, поскольку влюбленные были замечены еще летом 2018 года в Испании, а спустя время путешествовали по Куршской косе.