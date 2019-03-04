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Отношения Светланы Бондарчук с Сергеем Харченко вышли на новый уровень

Светлана Бондарчук решила познакомить внучек Веру и Маргариту с наследницей своего возлюбленного Сергея Харченко. Пара вместе с детьми посетила балет «Лебединое озеро» в Большом театре.

Отношения Светланы Бондарчук с Сергеем Харченко вышли на новый уровень

Несколько дней назад Светлана Бондарчук с внучками посетила Большой театр. Возлюбленный модели Сергей Харченко со своей дочерью от предыдущих отношений присоединился к знаменитости. Пара вместе с детьми находилась в ложе и хорошо провела время. Судя по фотографиям, которые уже появились в Сети, дети поладили между собой. Поклонники Светланы Бондарчук надеются, что дело движется в свадьбе. Но сама модель не собирается торопить события, и пока старается не комментировать свои отношения с Сергеем Харченко.

Отношения Светланы Бондарчук с Сергеем Харченко вышли на новый уровень

Напомним, что о новых отношениях Светланы Бондарчук стало известно в конце прошлого года. Но по слухам, пара вместе уже довольно давно, поскольку влюбленные были замечены еще летом 2018 года в Испании, а спустя время путешествовали по Куршской косе.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:37

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