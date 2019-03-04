АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Масленица: История и традиции весеннего праздника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Лера Фрост похвасталась опасной ездой по Махачкале

Бывшая участница проекта «Дом-2» Лера Фрост шокировала поклонников в Instagram роликом с опасной ездой по Махачкале. Девушка прокатилась по ночному городу на кабриолете, водитель которого, дабы не снижать скорость, выехал на встречную полосу через двойную сплошную.

Лера Фрост похвасталась опасной ездой по Махачкале


Лера Фрост, как заметили многие её фанаты, совершенно не беспокоится о том, что думают о ней окружающие. Девушка после ухода с телестройки «Дом-2» живёт в своё удовольствие и ни в чём себе не отказывает, даже если иногда это выходит за рамки закона. Так, например, в Махачкале бывшая проектантка на огромной скорости прокатилась в кабриолете, явно нарушая правила дорожного движения.

Мужчина, занимающий водительское место решил показать девушке свои навыки вождения, и, проигнорировав все правила безопасности, выехал на встречную полосу через двойную сплошную, после чего, едва не столкнувшись с движущимися на встречу автомобилями, снова вернулся в свой ряд.

Лера Фрост похвасталась опасной ездой по Махачкале


Опубликованное Лерой Фрост видео с опасной ездой в Махачкале вызвало бурю негодования и критики в её адрес. Фолловеры писали, что именно из-за таких самоуверенных личностей часто гибнут люди, выразив надежду, что соответствующие органы обязательно обратят внимание на нарушенные правила.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Длительность отношений в паре
Лера Фрост похвасталась опасной ездой
Ученые заметили ухудшение состояния
В мире распространяется уносящий жизни
Анна Семенович отметила день рождения в
Эксперты назвали худшие и лучшие
Ольга Бузова поздравила балет «Todes» с
Маргарита Ларченко сходит с ума от
Саша Черно сообщила о готовности родить
Актриса Ирина Лачина мечтала о пластике
Леонид Агутин и “Отпетые мошенники”
Михаил Жванецкий отметил грядущее
Александра Малинина восхитили
Экс-участник «Дом-2» Лёша Кудряшов
Экс-солистка Spice Girls Эмма Бантон
Жена Андрея Миронова Лариса Голубкина
Медведев: Президентская кампания на
Евгения Феофилактова точно описала
Вдова Ивана Бортника рассказала о
СМИ: У дочери Ларисы Гузеевой роман с
Поклонники считают, что Черно вышла
Анна Семенович рассказала о рецепте
Дочь Ренаты Литвиновой затмила своим
Валерий Блюменкранц: «Я сбегу с Сейшел,
Гадалка предсказала Борису Моисееву
Татьяна Мусульбес хорошо заработала на
Сергей Лазарев опубликовал совместный
В Китае открылась «марсианская база»
Доминик Джокер потратил на свадьбу с
Семья из Великобритании удалила желудки
Просмотреть все новости