Лера Фрост похвасталась опасной ездой по Махачкале
Бывшая участница проекта «Дом-2» Лера Фрост шокировала поклонников в Instagram роликом с опасной ездой по Махачкале. Девушка прокатилась по ночному городу на кабриолете, водитель которого, дабы не снижать скорость, выехал на встречную полосу через двойную сплошную.
Лера Фрост, как заметили многие её фанаты, совершенно не беспокоится о том, что думают о ней окружающие. Девушка после ухода с телестройки «Дом-2» живёт в своё удовольствие и ни в чём себе не отказывает, даже если иногда это выходит за рамки закона. Так, например, в Махачкале бывшая проектантка на огромной скорости прокатилась в кабриолете, явно нарушая правила дорожного движения.
Мужчина, занимающий водительское место решил показать девушке свои навыки вождения, и, проигнорировав все правила безопасности, выехал на встречную полосу через двойную сплошную, после чего, едва не столкнувшись с движущимися на встречу автомобилями, снова вернулся в свой ряд.
Опубликованное Лерой Фрост видео с опасной ездой в Махачкале вызвало бурю негодования и критики в её адрес. Фолловеры писали, что именно из-за таких самоуверенных личностей часто гибнут люди, выразив надежду, что соответствующие органы обязательно обратят внимание на нарушенные правила.
Лера Фрост, как заметили многие её фанаты, совершенно не беспокоится о том, что думают о ней окружающие. Девушка после ухода с телестройки «Дом-2» живёт в своё удовольствие и ни в чём себе не отказывает, даже если иногда это выходит за рамки закона. Так, например, в Махачкале бывшая проектантка на огромной скорости прокатилась в кабриолете, явно нарушая правила дорожного движения.
Мужчина, занимающий водительское место решил показать девушке свои навыки вождения, и, проигнорировав все правила безопасности, выехал на встречную полосу через двойную сплошную, после чего, едва не столкнувшись с движущимися на встречу автомобилями, снова вернулся в свой ряд.
Опубликованное Лерой Фрост видео с опасной ездой в Махачкале вызвало бурю негодования и критики в её адрес. Фолловеры писали, что именно из-за таких самоуверенных личностей часто гибнут люди, выразив надежду, что соответствующие органы обязательно обратят внимание на нарушенные правила.